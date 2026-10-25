EVO KOLIKA JE IZLAZNOST DO 16 ČASOVA: Oglasila se Republička izborna komisija

IZLAZNOST na vanrednim parlamentarnim izborima u Srbiji danas do 16.00 sati bila je 56,38 odsto, saopštio je v.d. direktora Republičkog zavoda za statistiku Branko Josipović na konferenciji za novinare u Republičkoj izbornoj komisiji (RIK).

Foto: Tanjug/Miloš Milivojević

Do 16.00 sati u Vojvodini je glasalo 58,76 odsto, u Beogradu 57,68, u regionu Šumadije i zapadne Srbije 55,29 odsto i u regionu južne i istočne Srbije 53,34 odsto.

Na prethodnim parlamentarnim izborima održanim 17. decembra 2023. izlaznost do 16.00 časova iznosila je 42,36 odsto.