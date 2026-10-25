Politika

EVO KOLIKA JE IZLAZNOST DO 16 ČASOVA: Oglasila se Republička izborna komisija

T.J.

25. 10. 2026. u 17:08

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

IZLAZNOST na vanrednim parlamentarnim izborima u Srbiji danas do 16.00 sati bila je 56,38 odsto, saopštio je v.d. direktora Republičkog zavoda za statistiku Branko Josipović na konferenciji za novinare u Republičkoj izbornoj komisiji (RIK).

ЕВО КОЛИКА ЈЕ ИЗЛАЗНОСТ ДО 16 ЧАСОВА: Огласила се Републичка изборна комисија

Foto: Tanjug/Miloš Milivojević

Do 16.00 sati u Vojvodini je glasalo 58,76 odsto, u Beogradu 57,68, u regionu Šumadije i zapadne Srbije 55,29 odsto i u regionu južne i istočne Srbije 53,34 odsto.

Na prethodnim parlamentarnim izborima održanim 17. decembra 2023. izlaznost do 16.00 časova iznosila je 42,36 odsto.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

SRBIJA DANAS GLASA! PARLAMENTARNI IZBORI U NAŠOJ ZEMLJI: RIK objavio nove brojke o izlaznosti; Napadnuta Angelina Vučić (FOTO/VIDEO)
Politika

0 4

uživoSRBIJA DANAS GLASA! PARLAMENTARNI IZBORI U NAŠOJ ZEMLJI: RIK objavio nove brojke o izlaznosti; Napadnuta Angelina Vučić (FOTO/VIDEO)

GRAĐANI Srbije danas glasaju na vanrednim parlamentarnim izborima od 7 do 20 časova, a svoje pravo iskoristiće 6.450.523 ljudi na 8.392 biračka mesta. Srpski državljani koji žive u inostranstvu mogu da glasaju na jednom od 93 biračka mesta u 37 država, a za glasanje van matice prijavljeno je 102.147 birača.

25. 10. 2026. u 06:52 >> 17:05

VJT U BEOGRADU: Nije bilo kupovine glasova po prijavi S.Š. iz Romske partije,koji je na poternici
Politika

0 0

VJT U BEOGRADU: Nije bilo kupovine glasova po prijavi S.Š. iz Romske partije,koji je na poternici

POSEBNOM odeljenju za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva (VJT) u Beogradu dostavljen je izveštaj Službe za borbu protiv korupcije MUP RS uz prijavu S.Š, predsednika Romske partije, u kojoj je naveo da je u obavezi da prosledi prijave koje ima u vezi sa "pripremama za kupovinu desetine hiljada glasova povodom izbora za republičke poslanike", te moli da se proveri D.J. iz Borče.

25. 10. 2026. u 17:05

VJT: Nadležne institucije će odgovoriti na svaki pokušaj narušavanja javnog reda i mira
Politika

0 0

VJT: Nadležne institucije će odgovoriti na svaki pokušaj narušavanja javnog reda i mira

VIŠE javno tužilaštvo u Beogradu pažljivo prati situaciju u glavnom gradu tokom održavanja parlamentarnih izbora i koordinira rad osnovnih javnih tužilaštava na teritoriji svoje nadležnosti i policijskih službenika kako bi izborni dan protekao mirno u demokratskoj atmosferi i kako bi se sve izborne procedure odvijale u skladu sa Ustavom i zakonima Republike Srbije, saopšteno je iz Višeg javnog tužilaštva.

25. 10. 2026. u 16:34

Politika
Tenis
Fudbal
DRUŠTVENA ODGOVORNOST NA DELU: Fondacija Meridian pružila podršku pacijentima Opšte bolnice Kruševac

DRUŠTVENA ODGOVORNOST NA DELU: Fondacija Meridian pružila podršku pacijentima Opšte bolnice Kruševac