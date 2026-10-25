EVO KOLIKA JE IZLAZNOST DO 16 ČASOVA: Oglasila se Republička izborna komisija
IZLAZNOST na vanrednim parlamentarnim izborima u Srbiji danas do 16.00 sati bila je 56,38 odsto, saopštio je v.d. direktora Republičkog zavoda za statistiku Branko Josipović na konferenciji za novinare u Republičkoj izbornoj komisiji (RIK).
Do 16.00 sati u Vojvodini je glasalo 58,76 odsto, u Beogradu 57,68, u regionu Šumadije i zapadne Srbije 55,29 odsto i u regionu južne i istočne Srbije 53,34 odsto.
Na prethodnim parlamentarnim izborima održanim 17. decembra 2023. izlaznost do 16.00 časova iznosila je 42,36 odsto.
Preporučujemo
VUČIĆ GLASAO: Prvi na listi i nosilac liste "Ujedinja Srbija" obavio građansku dužnost (FOTO/VIDEO)
25. 10. 2026. u 08:23 >> 10:13
GLASAO MILOŠ VUČEVIĆ: Sa porodicom obavio građansku dužnost (FOTO)
25. 10. 2026. u 08:42 >> 09:53
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
UMRO TVORAC VELIKIH HITOVA: Odlazak Bajinog kuma i muža poznate pevačice
ŽIVOTNA saputnica bila mu je velika podrška.
24. 10. 2026. u 18:07
Komentari (0)