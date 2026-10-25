ZAPADNE KOMPANIJE NAPUŠTALE RUSIJU PLAČUĆI: Putin naglasio: "Odricanje EU od svega ruskog je glupost"

RUSIJA nikada nije odustajala od isporuka energenata Evropi, a ruski tečni prirodni gas i dalje čini 20 odsto evropskog tržišta, što je, kako je istakao ruski predsednik, priličan segment tržišta.

foto: Kristina Solovyova/Sputnik/Profimedia

Odricanje Evropske unije od svega ruskog je glupost, izjavio je Vladimir Putin u intervjuu Pavlu Zarubinu.

Ruski predsednik je naglasio da Rusija nikada nije odustajala od isporuka energenata Evropi.

- Politika prema Rusiji svodi se na to da se sve zabrani, sve što dolazi iz Rusije. To je glupo, jednostavno glupo! Mi ništa nismo zabranjivali. Inače, u početku su se takođe mogle čuti optužbe na račun Rusije da Rusija nešto zabranjuje, da ne isporučuje relativno jeftine sirovine, naftu, gas, ugalj i uranijumske sirovine. A mi nikada nikome nismo uskratili isporuke. Oni su ti koji su ih odbili i koji i dalje prave planove da se odreknu onoga što još uvek dobijaju iz Rusije - rekao je ruski predsednik.

Ruski tečni prirodni gas i dalje čini 20 odsto evropskog tržišta, što je, kako je istakao, priličan segment tržišta.

Kako je naglasio Putin, Rusija nastoji da stvori povoljne uslove za evropske kompanije koje su ostale na ruskom tržištu.

Napomenuo je da su neke kompanije iz evropskih zemalja gotovo plakale prilikom odlaska iz Rusije.

- Kada su neke kompanije odlazile od nas pod pritiskom zapadnoevropskih vlada, naši prijatelji iz tih zemalja gotovo su plakali. Imamo mnogo prijatelja u Evropi, ali su bili prinuđeni da odu. Neki, doduše, i dalje posluju, a mi se trudimo da za njih stvorimo odgovarajuće, povoljne uslove - podvukao je Putin.

Skrenuo je pažnju na to da je državni dug Rusije znatno niži od pokazatelja u nizu evropskih zemalja.

Prema rečima ruskog predsednika, spoljni dug Rusije iznosi 2,6 odsto BDP-a, dok ukupan državni dug dostiže 17,5 odsto.

Poređenja radi, Putin je naveo da državni dug Italije iznosi gotovo 140 odsto BDP-a, dok u Francuskoj dostiže 5,1 odsto, a u Belgiji 5,2 odsto.

- To dovodi do čitavog niza negativnih ekonomskih posledica. Ako se uporede pokazatelji sa 2021. godinom, pad industrijske proizvodnje u mnogim vodećim evropskim ekonomijama je prosto dramatičan - istakao je ruski predsednik.

Napomenuo je da pad industrijske proizvodnje predstavlja dramatičan problem za mnoge vodeće evropske privrede.

- Ako uporedimo podatke sa 2021. godinom, pad industrijske proizvodnje je za mnoge vodeće evropske privrede jednostavno dramatičan – od 1,5 do 5,2 odsto u Nemačkoj. A to je vodeća privreda, Nemačka, pokretačka sila, kako su je oduvek nazivali - rekao je Putin.

On je dodao da takav pad u Nemačkoj izaziva čitav niz negativnih posledica po privredu evrozone.

Predsednik Rusije, Vladimir Putin, saglasan je da je potrebno preći na obnovljive izvore energije, ali postepeno i u skladu sa spremnošću za njihovu upotrebu.

(RT Balkan)

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