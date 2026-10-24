ESKALACIJA HAOSA PO EVROPI: 1.000 uhapšenih u Francuskoj, vojska na ulicama Pariza i Milana (VIDEO)

ŽESTOKI sukobi između demonstranata i snaga bezbednosti eskalirali su širom Francuske i Italije.

AP Photo/Emma Da Silva

Ministar unutrašnjih poslova Loren Nunjez rekao je za francuske medije da je tokom protesta širom Francuske uhapšeno gotovo 1.000 ljudi. Francuska televizija BFM TV prenosi Nunjezove reči da će se "taj broj povećati".

Eskaliralo i u Italiji

Policija je u Rimu danas privela više od 200 mladih ljudi koji su pokušali da izazovu nemire, preneli su italijanski mediji.

Ova subota nosila je visok rizik od nemira, a svaki četvrti vlasnik radnje u najugroženijim ulicama zaštitio je izloge drvenim pločama, želeći da spreči incidente poput onih koji su se prošle nedelje dogodili u prodavnicama u Milanu.

Napetost je eskalirala danas popodne kod Koloseuma, kada je neodobrena povorka nasilno ušla u amfiteatar, prenosi Roma tudej.

Foto: Gregorio Borgia/AP

Odobrena su dva protesta, uključujući skup pod nazivom “Odblokirajte sve”, koji su organizovala desničarska studentska udruženja, a koji je završen bez incidenata u četvrti Prati.



Foto: Gregorio Borgia/AP

Zbog toga su preduzete mere bezbednosti u kojima učestvuje više od 1.500 pripadnika snaga reda.

Po nalogu policije, zatvorene su stanice metroa “Koloseo”, “Čirko Masimo” i “Vitorio Emanuele”.

Policija je identifikovala i privela preko 200 osoba povezanih sa ovom grupom.

Istovremeno, odobreni marš pod nazivom “Italija izvan rata” krenuo je sa Trga Republike u Rimu. Marš, koji je organizovala grupa “Antiimperijalistička osovina”, okupio je oko stotinu demonstranata. Pored zastava Palestine, Kube, Libana i Komunističke partije narodnog jedinstva, moglo se videti i mnogo italijanskih zastava.

Na trgu je nekoliko stotina demonstranata uzvikivalo parole protiv NATO-a i ponovnog naoružavanja Evrope.

Haos u Marseju i Lionu

U Marseju, gde su vlasti prvobitno htele potpuno da zabrane skupove, u kasnim popodnevnim časovima izbili su žestoki neredi u nekoliko gradskih četvrti.

Marseille, France, now. https://t.co/2JsyWV33sQ — נועה מגיד | Noa magid (@NoaMagid) October 24, 2026

Interventne jedinice su u jednom trenutku bile potisnute i primorane na povlačenje pod naletom ekstremnih demonstranta. Lokalni javni prevoz je u potpunoj blokadi.

U Lionu situacija je kritična.

🔴 Lyon : rue d'Anvers, un feu de conteneurs lèche la façade d'un immeuble. Les pompiers peinent à passer, une riveraine demande qu'on leur laisse la voie. "Nous on est des jeunes, on s'en bat les couilles" lui répondent les casseurs. #manifestations #24octobre #24octobre2026 #France #Lyon Suivez la mobilisation en direct 👇 https://t.co/kmAhNgz0Wv — actu Lyon (@actufr_lyon) October 24, 2026

Demonstrant u Tuluzu zadobio tešku povredu ruke

Jedna osoba je zadobila tešku povredu ruke tokom sukoba sa policijom na kraju subotnjih protesta u Tuluzu, potvrdile su regionalne vlasti za AFP. Novinari AFP-a videli su vatrogasce kako evakuišu demonstranta nakon incidenta, koji se dogodio dok se gomila razilazila iz okruga Le Aren, zapadno od centra grada.

#24octobre | Sur la fin du parcours de manifestation, Cour de Vincennes, des casseurs ont tenté de pénétrer dans une concession automobile. L’intervention rapide des forces de l’ordre a permis de les en empêcher et de sécuriser le commerce. https://t.co/RbP6F0vOnt — Préfecture de Police (@prefpolice) October 24, 2026

„Dok se gomila razilazila, službe hitne pomoći su zbrinule osobu koja je zadobila tešku povredu ruke“, potvrdila je prefektura departmana Gornja Garona, dodajući da okolnosti povrede još nisu poznate.

Prema rečima medicinskog radnika koji je tražio da ostane anoniman, on se našao među gomilom i zbrinuo povređenu osobu, koja je zadobila „tešku povredu desne ruke, sa nekoliko otkinutih prstiju“. Povredu je navodno izazvala naprava koja je eksplodirala u blizini.

Prema lokalnim vlastima, u subotnjem protestu u Tuluzu učestvovalo je 26.500 ljudi, dok sindikat CGT procenjuje da ih je bilo 80.000.

Policija: 410.000 ljudi protestovalo u Francuskoj

Ukupno 410.000 ljudi učestvovalo je u protestima širom Francuske u subotu, uključujući 110.000 u Parizu, saopštilo je francusko Ministarstvo unutrašnjih poslova za AFP. Izlaznost je bila nešto manja nego prošle nedelje, kada je na ulice izašlo 550.000 ljudi.

S druge strane, prema sindikatu koji je organizovao prijavljene skupove, 800.000 ljudi učestvovalo je u subotnjim protestima širom zemlje, uključujući 250.000 u glavnom gradu. Sukobi su izbili u nekoliko gradova, uključujući Pariz, Lion, Ren, Nant, Bordo, Nicu i Marsej.

Neredi na kraju protesta u Parizu, maskirani mladići razbijaju prozore autosalona, policija krvnički bije

Do daljeg kršenja javnog reda i mira dogodilo se na kraju protesta, izveštava BBC.

U Parizu, policija za suzbijanje demonstracija koristi palice da bi rasterala grupe maskiranih mladića koji su razbijali prozore autosalona na aveniji Kur de Vensen. Vazduh je ispunjen gustim oblacima suzavca, a policija je takođe intenzivno koristila vodene topove.

🇫🇷💥 FLASH | La police charge des manifestants à coups de matraque, à Paris. La situation reste très tendue sur place. https://t.co/9rB2OIAvSM — Cerfia (@CerfiaFR) October 24, 2026

Policajci i vojnici pretražuju tinejdžere u Milanu

U Milanu je u toku velika policijska operacija, javlja italijanski tim Bi-Bi-Sija.

In diretta da Piazza Duomo: il primo fermo #Milano #sicurezza Immagini mie https://t.co/O8dANn9t68 — Annarita Briganti (@annaritab72) October 24, 2026

400 ljudi napalo policiju u Grenoblu

Skoro 400 „maskiranih osoba“ počinilo je vandalizam i napalo policiju raznim predmetima tokom protesta u Grenoblu, saopštila je lokalna prefektura.

A Grenoble, en marge de la mobilisation du 24 octobre, des casseurs sont entrés et ont pillés un magasin alimentaire. En plus des canettes, des chips, des pizzas, et tout autre type d’aliments sont jetés à la foule. Certains récupèrent les aliments et s’enfuient en courant. La… https://t.co/JyckQUAPAj — Le Dauphiné Libéré Grenoble Sud Isère (@LeDL_Grenoble) October 24, 2026

U saopštenju za štampu se navodi da su maskirani demonstranti pripadali grupi „Crni blok“ i da je policija intervenisala kako bi uspostavila red u gradu na jugoistoku Francuske.

Francuska policija koristi suzavac u nekoliko gradova

Suzavac je korišćen u gradovima širom Francuske dok protesti traju. U Lionu je policija ispalila suzavac da bi rasterala gomilu, a snimci sa demonstracija u Marseju takođe su pokazali upotrebu suzavca protiv demonstranata.

„Okupilo nas se oko 150, uglavnom srednjoškolaca i studenata. Zatim je gotovo odmah upotrebljen suzavac. Jedva da ste mogli nešto da vidite na ulici“, rekao je jedan demonstrant u Lionu.

MANIF : La place de la Bourse, à Bordeaux, est noyée sous les gaz lacrymogènes. #24octobre https://t.co/wSb8G3zJEn — Infos Françaises (@InfosFrancaises) October 24, 2026

Francuski list „Le Parisien“ je izvestio da policija koristi vodene topove i da postoje izveštaji o upotrebi suzavca u Nici.

Prema izveštaju francuske televizijske stanice „France 3“, policija je takođe upotrebila suzavac protiv nekoliko stotina demonstranata u Klermon Feranu.

Policija: 110.000 ljudi marširalo Parizom

Pariska policija je saopštila da je 110.000 ljudi danas marširalo ulicama francuske prestonice u okviru nacionalnih protesta.

Policija je saopštila da je situacija u većini delova grada „mirna“.

Prema policijskim navodima, vodeni topovi i suzavac su korišćeni za rasterivanje demonstranata na kraju protesta.

Policija suzavcem na demonstrante, vojska spremna da reaguje

Policija za razbijanje demonstracija ispalila je više salvi suzavca na demonstrante, dok su hiljade ljudi izašle na ulice širom Francuske u "drugom činu" nereda koji su obeležili prethodni vikend.

Do sada je uhapšeno najmanje 135 osoba, dok je vojska spremna da rasporedi trupe u Parizu nakon najtežih nereda koji su pogodili Francusku poslednjih godina.

Policija upotrebila suzavac u Lionu

Stižu nove informacije iz Liona, grada na jugoistoku Francuske.

Tamošnje vlasti upotrebile su suzavac kako bi rasterale okupljene građane, navodeći da je reč o "neprijavljenom skupu".

Prema saopštenju vlasti, građani su se okupili na Trgu Žan Mase, a među njima je bilo nekoliko grupa sa "neprijateljskim namerama", koje su, kako se tvrdi, planirale da "počine nasilje i vandalizam".

Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo: Do sada uhapšeno najmanje 135 ljudi

Ministarstvo unutrašnjih poslova Francuske oglasilo se pre nešto više od pola sata. Ministar unutrašnjih poslova Loran Nunjez izjavio je da je do sada uhapšeno 135 osoba, prenose francuski mediji. Ovaj broj odnosi se na celu zemlju.

Policija je ovog vikenda pojačala mere i intenzivirala kontrole na železničkim stanicama i u saobraćajnim čvorištima u većim gradovima, kako bi zaustavila osobe za koje sumnja da bi mogle da izazovu nerede.

Protestna šetnja u Parizu u međuvremenu je počela.

Suzavac i vodeni top zaustavili demonstrante koji su pokušali da probiju policijski kordon u Nantu

Policija u Nantu saopštila je da su upotrebljeni suzavac i vodeni top nakon što su demonstranti pokušali da probiju ograničeni bezbednosni perimetar oko neprijavljenog okupljanja.

Prefektura regiona Loara i departmana Loara-Atlantik navela je da su ove mere primenjene nakon što su upućena "prethodna upozorenja".

- Molimo vas da postupate u skladu sa uputstvima nadležnih službi na licu mesta - dodaje se u saopštenju.

Suzavac, megafoni i transparenti na protestima širom Francuske

Kandidat krajnje levice na predsedničkim izborima u Francuskoj Žan Lik Melanšon marširao je zajedno sa okupljenima u centru Pariza. Političar je viđen kako podiže pesnicu ubrzo nakon početka protesta u francuskoj prestonici.

Demonstranti su mahali zastavama, podizali transparente i uzvikivali parole u megafone dok je veliki protestni skup počeo da se kreće.

🚨🇫🇷 France Now It’s started again, not in Paris, Marseille, Toulouse or Lyon but the historic quaint City of Pau - as Police pelt Far Left Protestors & Islamists with stun grenades You are witnessing the collapse of Western Civilisation in real time https://t.co/XsUJUSxSFM — Concerned Citizen (@BGatesIsaPyscho) October 24, 2026

U međuvremenu, pripadnici francuske interventne policije fotografisani su okruženi suzavcem tokom demonstracija u Nantu, na zapadu Francuske. U Strazburu, na istoku zemlje, demonstranti su tokom protesta podigli transparent sa natpisom "Otpor".