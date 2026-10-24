Svet

IZLAZNA VRATA ZA MAKRONA: Melanšon upozorio šefa države

Горан Чворовић - стални дописник из Париза
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Lider Nepotčinjenih Žan-Lik Melanšon pozvao je predsednika Emanuela Makrona da popusti pred zahtevima pobunjenih srednjoškolaca.

ИЗЛАЗНА ВРАТА ЗА МАКРОНА: Меланшон упозорио шефа државе

Foto: Goran Čvorović

Melanšon je upozoriio Makrona da će mu u suprotnom "preostati samo izlazna vrata“. Učestvujući u pariskim demonstracijama, lider Nepotčinjenih je oštro kritikovao promenu trase protestne povorke, optuživši vlast da namerno stvara uslove za nerede.

- Sve je spremno da izazove eksploziju. Ne traćite nam više vreme, prestanite s provokacijama poput ove današnje, koja je bedna - poručio je Melanšon.

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