"ŽUTI PRSLUCI" NE ODUSTAJU: Za sledeću subotu već zakazan novi protest
Protestni pokret u Francuskoj ne pokazuje nameru da odustane.
"Žuti prsluci" već su pozvali na novu mobilizaciju sledeće subote, 31. oktobra, ovoga puta pod parolom odbrane javnih sloboda.
Najavljena su okupljanja i protesti sedenjem ispred Narodne skupštine u Parizu i gradskih većnica širom zemlje. Organizatori optužuju izvršnu vlast za ono što nazivaju "autoritarnim skretanjem", smatrajući da zabrane demonstracija i policijske mere ugrožavaju pravo građana na protest.
Istovremeno, vlast pokušava da smiri nezadovoljstvo mladih. Predsednik Emanuel Makron primio je predstavnike pobunjenih srednjoškolaca i najavio razgovore o opsežnoj reformi sistema upisa na fakultete.
Za ponedeljak je predviđen njihov susret sa premijerom Sebastjanom Lekornijem. Iako postoje pokušaji dijaloga, zahtevi demonstranata su mnogo širi, od cena goriva i životnih troškova do budućnosti mladih i prava na okupljanje.
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