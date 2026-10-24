Svet

"ŽUTI PRSLUCI" NE ODUSTAJU: Za sledeću subotu već zakazan novi protest

Горан Чворовић - стални дописник из Париза
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Protestni pokret u Francuskoj ne pokazuje nameru da odustane.

ЖУТИ ПРСЛУЦИ НЕ ОДУСТАЈУ: За следећу суботу већ заказан нови протест

Foto: Goran Čvorović

"Žuti prsluci" već su pozvali na novu mobilizaciju sledeće subote, 31. oktobra, ovoga puta pod parolom odbrane javnih sloboda.

Najavljena su okupljanja i protesti sedenjem ispred Narodne skupštine u Parizu i gradskih većnica širom zemlje. Organizatori optužuju izvršnu vlast za ono što nazivaju "autoritarnim skretanjem", smatrajući da zabrane demonstracija i policijske mere ugrožavaju pravo građana na protest.

Istovremeno, vlast pokušava da smiri nezadovoljstvo mladih. Predsednik Emanuel Makron primio je predstavnike pobunjenih srednjoškolaca i najavio razgovore o opsežnoj reformi sistema upisa na fakultete.

Za ponedeljak je predviđen njihov susret sa premijerom Sebastjanom Lekornijem. Iako postoje pokušaji dijaloga, zahtevi demonstranata su mnogo širi, od cena goriva i životnih troškova do budućnosti mladih i prava na okupljanje.

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