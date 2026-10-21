Svet

OTKRIVENI DETALJI EKSPLOZIJE U ATINI: Kesa sa detonatorom čekala policajce na ulazu

Ivana Manić

21. 10. 2026. u 19:50

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Istraga o eksploziji koja se dogodila u sredu, 21. oktobra, u ulici Platonos u atinskom naselju Kolonos je u toku, a u incidentu su povređene četiri osobe - dva građanina i dva policajca.

ОТКРИВЕНИ ДЕТАЉИ ЕКСПЛОЗИЈЕ У АТИНИ: Кеса са детонатором чекала полицајце на улазу

Foto: Printskrin/Jutjub/112 Rotterdam

Prema informacijama portala Protothema.gr, dosadašnji nalazi ukazuju na to da je eksploziju izazvala slabija eksplozivna naprava povezana sa detonatorom, koja je bila 

Kesa se nalazila u prizemlju stambene zgrade u ulici Platonos, gde ju je primetio upravnik zgrade. On je pozvao policiju i prijavio sumnjiv predmet, verujući da bi u kesi mogla da se nalazi droga.

Policajci su ubrzo stigli na mesto događaja, a eksplozija je usledila kada je jedan od njih otvorio kesu i aktivirao napravu.

Istražitelji ispituju sve mogućnosti, ali za sada nisu doneli pouzdane zaključke o tome šta se krije iza ovog incidenta.

Policajac koji je otvorio kesu prevezen je u vojnu bolnicu 401, gde je podvrgnut operaciji.

Njegov kolega i dvojica civila, među kojima je i upravnik zgrade, prebačeni su u bolnicu Evangelismos.

Prema dostupnim informacijama, nijedna od povređenih osoba nije životno ugrožena.

(Telegraf)

BONUS VIDEO:

Vučić u Nišu: Srbija je stena! 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

Kupili smo montažnu kuću od kontejnera iz Kine i - čudo je (VIDEO)
Panorama

0 0

"Kupili smo montažnu kuću od kontejnera iz Kine i - čudo je" (VIDEO)

RAST cena nekretnina poslednjih godina postao je jedan od najvećih društvenih i ekonomskih problema savremenog doba. Kupovina ili iznajmljivanje stana ili kuće za mnoge ljude više nije realna opcija, čak ni uz stalno zaposlenje i stabilna primanja. Troškovi po kvadratu rastu brže od plata, kamatne stope otežavaju zaduživanje, a tržište je sve manje prilagođeno prosečnom građaninu.

21. 10. 2026. u 21:05

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KAD ČUJEM, POLUDIM! Sandra Afrika bi zabranila Bajagin veliki hit - pevačica šokirala izjavom

"KAD ČUJEM, POLUDIM!" Sandra Afrika bi zabranila Bajagin veliki hit - pevačica šokirala izjavom