OTKRIVENI DETALJI EKSPLOZIJE U ATINI: Kesa sa detonatorom čekala policajce na ulazu
Istraga o eksploziji koja se dogodila u sredu, 21. oktobra, u ulici Platonos u atinskom naselju Kolonos je u toku, a u incidentu su povređene četiri osobe - dva građanina i dva policajca.
Prema informacijama portala Protothema.gr, dosadašnji nalazi ukazuju na to da je eksploziju izazvala slabija eksplozivna naprava povezana sa detonatorom, koja je bila
Kesa se nalazila u prizemlju stambene zgrade u ulici Platonos, gde ju je primetio upravnik zgrade. On je pozvao policiju i prijavio sumnjiv predmet, verujući da bi u kesi mogla da se nalazi droga.
Policajci su ubrzo stigli na mesto događaja, a eksplozija je usledila kada je jedan od njih otvorio kesu i aktivirao napravu.
Istražitelji ispituju sve mogućnosti, ali za sada nisu doneli pouzdane zaključke o tome šta se krije iza ovog incidenta.
Policajac koji je otvorio kesu prevezen je u vojnu bolnicu 401, gde je podvrgnut operaciji.
Njegov kolega i dvojica civila, među kojima je i upravnik zgrade, prebačeni su u bolnicu Evangelismos.
Prema dostupnim informacijama, nijedna od povređenih osoba nije životno ugrožena.
(Telegraf)
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