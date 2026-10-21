OTKRIVENI DETALJI EKSPLOZIJE U ATINI: Kesa sa detonatorom čekala policajce na ulazu

Istraga o eksploziji koja se dogodila u sredu, 21. oktobra, u ulici Platonos u atinskom naselju Kolonos je u toku, a u incidentu su povređene četiri osobe - dva građanina i dva policajca.

Foto: Printskrin/Jutjub/112 Rotterdam

Prema informacijama portala Protothema.gr, dosadašnji nalazi ukazuju na to da je eksploziju izazvala slabija eksplozivna naprava povezana sa detonatorom, koja je bila

Kesa se nalazila u prizemlju stambene zgrade u ulici Platonos, gde ju je primetio upravnik zgrade. On je pozvao policiju i prijavio sumnjiv predmet, verujući da bi u kesi mogla da se nalazi droga.

Policajci su ubrzo stigli na mesto događaja, a eksplozija je usledila kada je jedan od njih otvorio kesu i aktivirao napravu.

Istražitelji ispituju sve mogućnosti, ali za sada nisu doneli pouzdane zaključke o tome šta se krije iza ovog incidenta.

Policajac koji je otvorio kesu prevezen je u vojnu bolnicu 401, gde je podvrgnut operaciji.

Njegov kolega i dvojica civila, među kojima je i upravnik zgrade, prebačeni su u bolnicu Evangelismos.

Prema dostupnim informacijama, nijedna od povređenih osoba nije životno ugrožena.

(Telegraf)

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