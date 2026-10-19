SRDANOVIĆU JE KOSOVO DALJE NEGO ŠTO JE MENI MADAGASKAR: Vučević o skandaloznoj politici "studentske liste"

LIDER SNS Miloš Vučević gostovao je u emisiji "Nemoj da me maješ", koja se prikazuje na Niš TV i Novosadskoj televiziji, dotakao se i teme šta Kosovo i Metohija, Rusija i Republika Srpska znače blokaderima.

Foto: Printscreen/Jutjub/Alo

- Oni kažu pregovaraćemo o Kosovo i Metohija, Srdanoviću je Kosovo dalje nego što je meni Madagaskar. Maja Mrnuštik, iz Čankove stranke, kaže oduzećemo državljanstvo svim Srbima iz Republike Srpske samo se pojavite na izborima, iako imaju prava. Nemate osudu kada vladiku Nikolaja Velimirovića uporedi Jovo Bakić sa Stepincem. On je stradao on nacista, bio je u logoru. Posebno bih voleo da pitam one crkvene delove koji učestvuju u rušenju države, kako možete da podržite nekoga koji kaže da ne smeju da se grade srpske crkve? - rekao je Vučević.

(Dnevnik.rs)

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