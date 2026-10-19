Politika

SRDANOVIĆU JE KOSOVO DALJE NEGO ŠTO JE MENI MADAGASKAR: Vučević o skandaloznoj politici "studentske liste"

В.Н.

19. 10. 2026. u 09:10

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

LIDER SNS Miloš Vučević gostovao je u emisiji "Nemoj da me maješ", koja se prikazuje na Niš TV i Novosadskoj televiziji, dotakao se i teme šta Kosovo i Metohija, Rusija i Republika Srpska znače blokaderima.

СРДАНОВИЋУ ЈЕ КОСОВО ДАЉЕ НЕГО ШТО ЈЕ МЕНИ МАДАГАСКАР: Вучевић о скандалозној политици студентске листе

Foto: Printscreen/Jutjub/Alo

- Oni kažu pregovaraćemo o Kosovo i Metohija, Srdanoviću je Kosovo dalje nego što je meni Madagaskar. Maja Mrnuštik, iz Čankove stranke, kaže oduzećemo državljanstvo svim Srbima iz Republike Srpske samo se pojavite na izborima, iako imaju prava. Nemate osudu kada vladiku Nikolaja Velimirovića uporedi Jovo Bakić sa Stepincem. On je stradao on nacista, bio je u logoru. Posebno bih voleo da pitam one crkvene delove koji učestvuju u rušenju države, kako možete da podržite nekoga koji kaže da ne smeju da se grade srpske crkve? - rekao je Vučević.

(Dnevnik.rs)

BONUS VIDEO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Urinarne poremećaje treba da dijagnostikuje urolog

Urinarne poremećaje treba da dijagnostikuje urolog