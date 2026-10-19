FRANCUSKINJA DIGLA ČAK 60 POZAJMICA! Uskoro na snagu stupa nova evropska direktiva o kontrolisanom zaduživanju

Starija gospođa podigla je u Francuskoj čak šezdeset potrošačkih kredita s astronomskom kamatom, pre nego što su službenici Banke Francuske sa zaprepašćenjem primetili ovaj drastičan primer. Nesrećna žena je, čak, pokušala i samoubistvo.

Foto: Goran Čvorović

Na kreditnom polju unutar Evropske unije vlada prava kakofonija. Svaka zemlja primenjuje sopstvena pravila, a i unutar država nema previše usklađenosti, iako su različite vlasti više puta do sada pokušavale da zavedu red. Da se ne bi ponavljali slučajevi poput pomenute gospođe, i slični njoj, EU je donela direktivu koja treba znatno da uredi odnose u ovom domenu i čiji krajnji rok stupanja na snagu uskoro nastupa.

U principu vlada pravilo da jedna osoba može da se zaduži najviše trećinu svojih primanja. To je tako na papiru. Ali, u praksi često izgleda drugačije. U velikim bankama u principu poštuju ovu meru, ali kada je reč o kreditnim kućama koje po izuzetno visokim kamatnim stopama daju kratkoročne pozajmice, situacija je poprilično drugačija. Sve se uglavnom završava telefonom, uz datu reč. A kamate idu i preko 23 odsto.

Bankarska savetnica iz firme koja pomaže osobama u finansijskim teškoćama, i koju citira francuski "Mond", ističe da se žena koja je podigla šezdeset kredita javila kada je imala mesečne rate u visini od 10.875 evra, što je nadaleko premašivalo njena ukupna primanja.

Slučajeva prezaduživanja danas je sve više. U Francuskoj je tako od početka ove godine za prvih devet meseci njihov broj iznosio 121.000, što je porast od čak 11 odsto u odnosu na isti period lani.

Ljudi kupuju sve i svašta. Automobile, ali i rashladne uređaje, grejalice, kauče, garderobu, odlaze na letovanja, krstarenja, ne razmišljajući mnogo šta će biti posle. Ima i onih koji na ovaj način plaćaju nagomilane račune, jer nemaju drugi izlaz. Zanimljivo je da danas sve može da se plati na više rata, pa čak i brza hrana naručena dostavom ili kertridži za štampače. Banka Francuske rešava slučajeve prezaduženih građana širom zemlje uz mogućnost da im kamate na dugove smanji gotovo na nulu, a mesečne otplate svede na stotinak evra. Ali, dug je put do toga. Mnogi i ne znaju da mogu da se obrate ovoj instituciji za pomoć. To, takođe, zatim zahteva i strogu budžetsku disciplinu i ograničenja u svakodnevnom životu.

Prema statističkim podacima, potrošački krediti predstavljaju gotovo polovinu razloga za prezaduženost domaćinstava, odnosno oko 44 odsto. Ranije je postajalo uvreženo shvatanje da se najviše zadužuju penzioneri kojima s prestankom radnog veka drastično padaju primanja, a "navuku" se na primamljive ponude "tele-šopa" iz jutarnjeg programa na televiziji. Sada, međutim, za takvim kreditima posežu i mladi među kojima je sve više nezaposlenih. Kategorija uzrasta od 18 do 29 godina predstavlja danas 12 odsto među prezaduženima, naspram pet odsto pre samo četiri godine.

Da bi se izašlo iz začaranog kruga zaduživanja bez kraja, Evropski parlament i Savet EU usvojili su direktivu krajem novembra 2023. godine. Dve godine kasnije, 20. sledećeg meseca, ističe rok do koga sve zemlje članice EU moraju da je primene. Reč je o zakonskim pravilima o potrošačkim kreditima čiji je cilj da se spreči prezaduživanje građana, naročito zbog malih kredita, dozvoljenih prekoračenja na bankovnim računima i kupovine na rate. Nova pravila, između ostalog, predviđaju da će kreditori, pre odobravanja zajma, morati temeljnije da provere platežnu sposobnost klijenata, uzimajući u obzir i mikrokredite, prekoračenja po računu, plaćanje na rate i kratkoročne kredite.

Neke zemlje su već usvojile nacionalne propise. Na primer, Belgija je objavila zakon o prenošenju direktive u avgustu, a Italija još u januaru. Zanimljivo je da je Evropska komisija početkom ove godine pokrenula postupke protiv čak 23 države članice, uključujući Francusku, Nemačku i Španiju, jer nisu blagovremeno prijavile potpuno prenošenje direktive.

Francuska će direktivu, kao i mnoge druge države, početi da primenjuje za mesec dana. Očekuje se da od tada više ne bude slučaja kao što je navedena gospođa čiji je nezaustavivi poriv za zaduživanjem bez valjane provere kreditne sposobnosti doveo na korak od samoubistva.