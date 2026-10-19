TRAMP PRESEKAO PRED IZBORE U IZRAELU: Netanjahuu stigla podrška iz Bele kuće

AMERIČKI predsednik Donald Tramp izjavio je sinoć da je i ranije planirao da podrži izraelskog premijera Benjamina Netanjahua na izborima, ali da nije želeo da to uradi prerano.

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- Uvek sam imao nameru da to učinim. Samo nisam želeo da to uradim prerano", kazao je Tramp za Aksios. On je kazao da je podržao Netanjahua jer imaju "dobar odnos" i zato što će "nastaviti da dobro sarađuju" ukoliko Netanjahu bude ponovo izabran.

- Važno je da Izrael ima osobu na koju može da računa - rekao je Tramp.

Na pitanje da li bi mogao da sarađuje sa nekim drugim izraelskim liderom, Tramp je odgovorio da "možda hoće, možda neće".

- Ko želi da rizikuje - upitao je Tramp.

Tramp je ranije juče u objavi na svojoj platformi Truth Social izrazio podršku Netanjahuu na parlamentarnim izborima, koji se u Izraelu održavaju 27. oktobra, za koga je rekao da je "veliki premijer-ratnik" i "sjajan partner" u ratu protiv Irana.

On je naveo da je Netnjahu "partner kakvog Sjedinjene Američke Države traže od Izraela", navodeći da mu pruža svoju "potpunu i bezuslovnu podršku".

Trampova odluka da se oglasi devet dana pre izbora mogla bi da pruži vetar u leđa Netanjahuu u ključnom trenutku njegove borbe za politički opstanak, s obzirom na to da većina anketa pokazuje da njegova koalicija neće dostići 61 poslaničko mesto, koliko je potrebno za formiranje vlade.

Netanjahu je u objavi na platformi X zahvalio Trampu na podršci, dok je njegov glavni rival Gadi Ajzenkot izjavio za izraelski Kanal 12 da poštuje američkog predsednika i da ceni ono što je učinio za Izrael ali da su "izbori unutrašnja stvar Izraela".

- Jedini koji će odlučivati su građani Izraela, i ja ću čvrsto ostati pri tom stavu - rekao je Ajzenkot.

Parlamentarni izbori u Izraelu zakazani su za 27. oktobar, kada će građani sa pravom glasa birati 120 poslanika za novi sastav izraelskog parlamenta, Kneseta.

(Tanjug)