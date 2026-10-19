ZELENSKI JAVNO PRIZNAO: Otkrio da li bi se ponovo kandidovao za predsednika Ukrajine (VIDEO)
UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski je rekao da bi, ako bi se predsednički izbori održali pre kraja rata, učestvovao na njima, jer smatra da je njegova dužnost da brani Ukrajinu do kraja neprijateljstava sa Rusijom.
U intervjuu za NBC njuz, Zelenski je rekao da je zarad održavanja izbora spreman da traži rešenje ako Rusija pristane na 60-dnevno primirje, iako važeći zakon zahteva da se za njihovu pripremu izdvoji najmanje šest meseci nakon završetka rata.
- Ovo nije samo pitanje zakonodavstva, već i bezbednosnih mera - naglasio je Zelenski i ponovio da ako SAD insistiraju na održavanju izbora, Ukrajini je potrebno najmanje 60 dana prekida vatre, prenosi Ukrinform.
Istakao je da je neophodno je dati i vojsci mogućnost glasa, jer ona brani zemlju, i odbacio je sugestije da ne želi izbore, jer, kako je rekao, odluku o izborima rukovodstva države donose Ukrajinci.
Na pitanje da li bi se kandidovao na sledećim izborima ako bi Ukrajini bila data prilika da ih održi, Zelenski je odgovorio potvrdno.
- Ukoliko se to desi tokom rata, naravno, to je moja dužnost, jer moram da branim svoju zemlju od samog početka i do kraja ovog rata - rekao je ukrajinski predsednik.
Upozorio je da bi formalni prelazak SAD na stranu Rusije bio "istorijska greška i velika tragedija" i poručio da američkog predsednika Donalda Trampa smatra saveznikom.
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