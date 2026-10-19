Svet

HOĆE LI PUTIN DOĆI U SAD? Peskov otkrio da li je doneta konačna odluka

D.D.

19. 10. 2026. u 07:52

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JOŠ nije doneta odluka o tome da li će ruski predsednik Vladimir Putin lično prisustvovati samitu grupe G20 u Majamiju u decembru, izjavio je sinoć portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

ХОЋЕ ЛИ ПУТИН ДОЋИ У САД? Песков открио да ли је донета коначна одлука

Foto: Mikhail Metzel/WillWest News/Profimedia

Odgovarajući na pitanje novinara o tome da li će Putin prisustvovati samitu, Peskov je rekao da to još nije odlučeno, prenosi Sputnjik.

Državni sekretar Marko Rubio izjavio je u septembru da je američka administracija pozvala Putina da učestvuje na samitu G20 u Majamiju 14. i 15. decembra.

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da bi mu "bilo drago" da vidi Putina na samitu.

(Tanjug)

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