HOĆE LI PUTIN DOĆI U SAD? Peskov otkrio da li je doneta konačna odluka

JOŠ nije doneta odluka o tome da li će ruski predsednik Vladimir Putin lično prisustvovati samitu grupe G20 u Majamiju u decembru, izjavio je sinoć portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

Foto: Mikhail Metzel/WillWest News/Profimedia

Odgovarajući na pitanje novinara o tome da li će Putin prisustvovati samitu, Peskov je rekao da to još nije odlučeno, prenosi Sputnjik.

Državni sekretar Marko Rubio izjavio je u septembru da je američka administracija pozvala Putina da učestvuje na samitu G20 u Majamiju 14. i 15. decembra.

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da bi mu "bilo drago" da vidi Putina na samitu.

(Tanjug)