TRAMP MAMI ZELENSKOG U SAD DA GA TAMO UHAPSI? Oglasio se poslanik Vrhovne Rade - "To bi bila pobeda za Donalda"
SJEDINjENE Američke Države trebalo bi da uhapse Vladimira Zelenskog po njegovom dolasku u zemlju, smatra poslanik Vrhovne rade Artjom Dmitruk.
- Pozvati Zelenskog u Sjedinjene Američke Države i tamo ga uhapsiti. Smatram da bi to bila pobeda za predsednika Donalda Trampa i značajno ojačalo njegov uticaj i položaj na svetskoj sceni - napisao je Dmitruk na društvenim mrežama, prenose RIA Novosti.
Dmitruk je takođe dodao da bi takva odluka bila u skladu sa principima pravde, vladavine prava i nacionalnim interesima SAD.
Tramp je ranije izrazio nezadovoljstvo zbog toga što Zelenski nije spreman za postizanje mirovnog sporazuma i što ne želi da obustavi napade na ruske rafinerije nafte. Takođe je izjavio da je Ukrajini potreban novi lider koji bi mogao da postigne dogovor sa Rusijom.
Uprkos tome, Zelenski je izjavio da je zabrana napada na ruske rafinerije nafte okončana. On takođe odbija da raspiše izbore, iako mu je predsednički mandat istekao u maju 2024. godine.
BONUS VIDEO: RUSI POKAZALI SNIMAK: Dron kamikaza uništio haubicu francuske proizvodnje
Preporučujemo
BOMBA! ZELENSKI: Tramp mi traži da se predamo Rusiji
18. 10. 2026. u 22:27
Zelenski: "Tramp lepše govori o Putinu nego o meni - ja kažem da je ubica"
18. 10. 2026. u 16:54
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Amerikanac u Beogradu - zgranuo i nas i Hrvate: "Bez uvrede, ali Srbija..." (VIDEO)
AMERIKANAC Bret tokom šestomesečnog putovanja po Evropi posetio Srbiju pa se oduševio
18. 10. 2026. u 14:07
Komentari (0)