SJEDINjENE Američke Države trebalo bi da uhapse Vladimira Zelenskog po njegovom dolasku u zemlju, smatra poslanik Vrhovne rade Artjom Dmitruk.

Foto: Tanjug/AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

- Pozvati Zelenskog u Sjedinjene Američke Države i tamo ga uhapsiti. Smatram da bi to bila pobeda za predsednika Donalda Trampa i značajno ojačalo njegov uticaj i položaj na svetskoj sceni - napisao je Dmitruk na društvenim mrežama, prenose RIA Novosti.

Dmitruk je takođe dodao da bi takva odluka bila u skladu sa principima pravde, vladavine prava i nacionalnim interesima SAD.

Tramp je ranije izrazio nezadovoljstvo zbog toga što Zelenski nije spreman za postizanje mirovnog sporazuma i što ne želi da obustavi napade na ruske rafinerije nafte. Takođe je izjavio da je Ukrajini potreban novi lider koji bi mogao da postigne dogovor sa Rusijom.

Uprkos tome, Zelenski je izjavio da je zabrana napada na ruske rafinerije nafte okončana. On takođe odbija da raspiše izbore, iako mu je predsednički mandat istekao u maju 2024. godine.

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