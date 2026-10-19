Svet

KOMENTAR: Izdržljivost

Горан Чворовић - стални дописник из Париза
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Ako nemaju hleba, neka jedu pecivo!

КОМЕНТАР: Издржљивост

FOTO: Novosti

Tako je, prema predanju, francuska kraljica Marija Antoaneta, supruga Luja Šesnaestog, ušuškana u luksuzu i otrgnuta od stvarnosti, svojevremeno poručila ogorčenom i pobunjenom gladnom narodu, što je, kako se često smatra, još više razbesnelo podanike i ubrzalo pad monarhije i promenu društvenog uređenja.

Francuzi su kroz istoriju često predvodili revolucionarne pokrete, od Velike revolucije 1789. godine, do studentske pobune 1968, nadahnjujući društvene promene daleko izvan granica svoje zemlje. I ovoga puta demonstriraju. Smatraju da se vrhuška opet odmetnula od realnosti. Narod veruje da oni što vladaju ne bi s njihovim platama izdržali ni do petog u mesecu. Nisu zadovoljni ni đaci budućnošću koja im se nudi.

Ali, ne ključa samo u Francuskoj. Negde je reč o nezadovoljstvu životnim standardom i cenama, negde o političarima na vlasti, negde o zahtevima za demokratizaciju. U Belgiji protestuju protiv reformi u obrazovanju i vladine politike štednje. U Azerbejdžanu, protesti su izbili zbog novih pravila o školskoj odeći, kojima se praktično onemogućava učenicama i nastavnicama da nose hidžab. Bilo je brojnih hapšenja, dok demonstranti optužuju vlasti za ograničavanje verskih sloboda.

U Albaniji danima traju žestoki sukobi. Pokret nastao zbog turističkog projekta, proširio se na studentsku pobunu, nezadovljstvo uslovima obrazovanja i perspektivnom mladih, uz optužbe na račun vlasti za korupciju. Portugalci su ustali zbog visokih stanarina, skupih nekretnina, niskih zarada i cena goriva. I u Italiji su održani protesti zbog rastućih životnih troškova. Pored mirnih okupljanja, zabeleženi su  sukobi s policijom, povrede i hapšenja. U Španiji protesti su doveli do prevremenih izbora.

Zajedničko ovim pobunama je osećaj da smo svi deo jednog velikog eksperimenta u kome se ljudski rod takmiči u tome ko će više da izdrži.

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