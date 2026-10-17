Svet

U TIRANI DIVLJACI PALE AMBASADU RUSIJE: Divljaci uništavaju sve pred sobom, razorili diplomatsko predstavništvo (VIDEO)

Милош Ал. Симеуновић
Miloš Al. Simeunović

17. 10. 2026. u 18:17 >> 19:08

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VANDALIZAM potpuni.

У ТИРАНИ ДИВЉАЦИ ПАЛЕ АМБАСАДУ РУСИЈЕ: Дивљаци уништавају све пред собом, разорили дипломатско представништво (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

Snimke užasa pogledajte ovde. 

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