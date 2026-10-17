"RAD, ZNANJE I UPORNOST VAŽNIJI OD SVEGA OSTALOG" Vučić: Fizički sam neverovatno iscrpljen, osećam to na svom telu
ALEKSANDAR Vučić govorio je u emisiji „Magazin In“ o tome šta smatra najvažnijim za uspeh, koliko je spreman da radi i zbog čega sebi teško dozvoljava odmor.
Na pitanje Sanje Marinković šta bi mlađe generacije trebalo da shvate o životu pre nego što bude kasno, Vučić je odgovorio da su rad, znanje i upornost važniji od svega ostalog.
– Moj odgovor je gluplji i mnogo jednostavniji nego što očekujete. Kada sam to shvatio, sebi sam otvorio vrata i rekao: Niko ne može da bude u tome jači i uspešniji od tebe. A to je da radiš, da radiš, da radiš, da se boriš, da se trudiš. Koliko god neko išao silom, na kraju nečiji rad ne može da pobedi – rekao je Vučić.
Vučić je priznao da je jednu od najvažnijih životnih lekcija naučio još tokom mladosti, kada nije uspeo da ostvari sportske ambicije.
– Naučio sam to kada sam propao u košarci, više zbog nerada. Ja se vadim da je to zbog povrede, ali nisam bio dovoljno spreman fizički da napredujem, nisam mogao da izdržim taj napor – ispričao je.
Objasnio je da je kasnije odlučio da promeni odnos prema obavezama.
– Onda sam rešio da na fakultetu budem jedan od najboljih. U tome sam uspevao, ali je to zahtevalo ustajanje u tri, četiri ujutru, da za mesec dana izađem jednom ili dva puta sa devojkom, a da sve ostalo vreme stvarno učim – rekao je.
Istakao je da mu uspeh nikada nije dolazio lako i da je morao da uloži veliki trud kako bi ostvario ono što želi.
Posebno ličan trenutak usledio je kada je Vučić progovorio o svom trenutnom fizičkom stanju.
– Ja sam sada vrlo umoran, veoma umoran. Fizički sam neverovatno iscrpljen, osećam to na svom telu – priznao je.
Uprkos tome, naveo je da sebi gotovo ne dozvoljava odmor.
– Ali ja sebi ne dozvoljavam, ne dan odmora, ne dozvoljavam tri sata odmora. Jer sutra ću sebe da kritikujem što nisam to i to uradio, što sam se opustio, zašto sam mislio da će proći i bez tog rada – objasnio je.
Vučić je potom izneo tvrdnju koja je izazvala posebnu pažnju u studiju.
Kako je rekao, čak i kada napravi kratak predah, u rezultatima istraživanja primećuje promene koje povezuje sa svojim odsustvom iz kampanje.
– Uzmem u jednom danu sat i po ili dva odmora. Ja sutradan u istraživanju vidim na 0,1 ili 0,2 odsto da ta dva sata nisam radio. Nećete verovati! – rekao je.
Na pitanje da li zaista smatra da se tih nekoliko sati odmah odražava na rezultate, odgovorio je potvrdno.
– Odmah osetim, na 0,1, na 0,2 odsto, ja to vidim – poručio je.
Ispričao je i da je jednom prilikom prvi napustio zajedničku večeru, ali da je sebi kasnije zamerio što se uopšte toliko dugo zadržao.
Vučić se prisetio i razgovora sa političkim konsultantom iz inostranstva, koji je bio iznenađen njegovom reakcijom na jedan izborni rezultat.
– Dobili smo 48,1 odsto i ja sam bio nezadovoljan. On je analizirao podatke i rekao svim ljudima: „On je lud, ima 48 odsto i nezadovoljan je!“ – ispričao je Vučić.
Objasnio je da izborne pobede doživljava kao veliku odgovornost.
– Pitao me je kako su prošli izbori, a ja kažem: „Teški izbori.“ On pita: „Kako teški, imaš apsolutnu većinu?“ Ja sam rekao: „Laki su izbori uvek za one koji izbore gube“ – naveo je.
Zatim je objasnio šta pod tim podrazumeva.
– Njima su uvek krivi mediji, uvek su im krivi ovi ili oni. Onima koji pobeđuju na izborima izbori su teški, naporni, mukotrpni. Moraju mnogo da rade, mnogo da objašnjavaju i preuzimaju odgovornost – zaključio je Vučić.
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