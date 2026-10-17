Politika

"MOJI RODITELJI SU 47 GODINA U BRAKU" Vučić: To je zato što je majka trpela oca

В.Н.

17. 10. 2026. u 18:21

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TOKOM gostovanja u emisiji „Magazin In“, Aleksandar Vučić govorio je o braku svojih roditelja Anđelka i Angeline, koji, prema njegovim rečima, traje oko 47 godina.

МОЈИ РОДИТЕЉИ СУ 47 ГОДИНА У БРАКУ Вучић: То је зато што је мајка трпела оца

Foto: Printscreen/Pink

Tema se otvorila tokom razgovora o dugogodišnjem braku Zorice Brunclik i Miroljuba Aranđelovića Kemiša, kada je voditeljka Sanja Marinković upitala Vučića koliko su njegovi roditelji zajedno.

– Četrdeset sedam godina – odgovorio je Vučić.

Na pitanje kako su uspeli da održe tako dug brak, usledio je njegov duhovit odgovor.

– To je zato što je majka trpela oca. Stvarno! Naravno! – rekao je Vučić.

Vučić je potom ozbiljnije objasnio da smatra kako je njegova majka imala ključnu ulogu u očuvanju porodične zajednice.

– Ja mislim da je to svakome ko ih vidi jasno i očigledno. Ne mora uopšte da bude njihovo dete ili unuče. Zahvaljujući njenoj trpeljivosti, njenom strpljenju, njenoj odgovornosti – rekao je.

Kada su gošće primetile da je njegov otac Anđelko gospodin čovek, Vučić se saglasio, ali je ponovo istakao majčinu zaslugu.

– Jeste gospodin, on je pravi gospodin, ali ja znam šta govorim. To je zahvaljujući majci – poručio je Vučić.

Razgovor je potom nastavljen pričama o braku, toleranciji i međusobnom razumevanju.

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