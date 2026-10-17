"MOJI RODITELJI SU 47 GODINA U BRAKU" Vučić: To je zato što je majka trpela oca
TOKOM gostovanja u emisiji „Magazin In“, Aleksandar Vučić govorio je o braku svojih roditelja Anđelka i Angeline, koji, prema njegovim rečima, traje oko 47 godina.
Tema se otvorila tokom razgovora o dugogodišnjem braku Zorice Brunclik i Miroljuba Aranđelovića Kemiša, kada je voditeljka Sanja Marinković upitala Vučića koliko su njegovi roditelji zajedno.
– Četrdeset sedam godina – odgovorio je Vučić.
Na pitanje kako su uspeli da održe tako dug brak, usledio je njegov duhovit odgovor.
– To je zato što je majka trpela oca. Stvarno! Naravno! – rekao je Vučić.
Vučić je potom ozbiljnije objasnio da smatra kako je njegova majka imala ključnu ulogu u očuvanju porodične zajednice.
– Ja mislim da je to svakome ko ih vidi jasno i očigledno. Ne mora uopšte da bude njihovo dete ili unuče. Zahvaljujući njenoj trpeljivosti, njenom strpljenju, njenoj odgovornosti – rekao je.
Kada su gošće primetile da je njegov otac Anđelko gospodin čovek, Vučić se saglasio, ali je ponovo istakao majčinu zaslugu.
– Jeste gospodin, on je pravi gospodin, ali ja znam šta govorim. To je zahvaljujući majci – poručio je Vučić.
Razgovor je potom nastavljen pričama o braku, toleranciji i međusobnom razumevanju.
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