"MOJI RODITELJI SU 47 GODINA U BRAKU" Vučić: To je zato što je majka trpela oca

TOKOM gostovanja u emisiji „Magazin In“, Aleksandar Vučić govorio je o braku svojih roditelja Anđelka i Angeline, koji, prema njegovim rečima, traje oko 47 godina.

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Tema se otvorila tokom razgovora o dugogodišnjem braku Zorice Brunclik i Miroljuba Aranđelovića Kemiša, kada je voditeljka Sanja Marinković upitala Vučića koliko su njegovi roditelji zajedno.

– Četrdeset sedam godina – odgovorio je Vučić.

Na pitanje kako su uspeli da održe tako dug brak, usledio je njegov duhovit odgovor.

– To je zato što je majka trpela oca. Stvarno! Naravno! – rekao je Vučić.

Vučić je potom ozbiljnije objasnio da smatra kako je njegova majka imala ključnu ulogu u očuvanju porodične zajednice.

– Ja mislim da je to svakome ko ih vidi jasno i očigledno. Ne mora uopšte da bude njihovo dete ili unuče. Zahvaljujući njenoj trpeljivosti, njenom strpljenju, njenoj odgovornosti – rekao je.

Kada su gošće primetile da je njegov otac Anđelko gospodin čovek, Vučić se saglasio, ali je ponovo istakao majčinu zaslugu.

– Jeste gospodin, on je pravi gospodin, ali ja znam šta govorim. To je zahvaljujući majci – poručio je Vučić.

Razgovor je potom nastavljen pričama o braku, toleranciji i međusobnom razumevanju.