Svet

POŽAR PROGUTAO RIZORT U BANGLADEŠU: Stradalo 10 osoba, objekat radio bez dozvole

Jelena Ždralić

17. 10. 2026. u 12:46

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NAJMANjE 10 osoba smrtno je stradalo u požaru koji je jutros izbio u drvenom rizortu "Tup Tup" u gradu Ukija, u blizini turističkog grada Koks Bazar, na jugoistoku Bangladeša, saopštila je vatrogasna služba.

ПОЖАР ПРОГУТАО РИЗОРТ У БАНГЛАДЕШУ: Страдало 10 особа, објекат радио без дозволе

Credit: Mohommed Kasim, Majority World CIC / Alamy / Profimedia

Požar je izbio oko 7.30 časova po lokalnom vremenu u trospratnom objektu u kojem se na prizemlju nalazio restoran, dok su na prvom i drugom spratu bile sobe za turiste.

U požaru je povređeno više osoba.

Vatrogasci su nakon dojave stigli na mesto požara, udaljeno oko 22 kilometra od najbliže vatrogasne stanice i uspeli da ugase požar, nakon čega su počeli da izvlače stradala tela.

Generalni direktor Vatrogasne službe i Civilne zaštite Bangladeša, Sultanul Afrin Džunaid, izjavio je da rizort nije imao potrebne dozvole, niti licencu vatrogasne službe za rad.

On je rekao da su vatrogasci još u junu, nakon inspekcije, izdali upozorenje i označili objekat kao rizičan, ali je rizort uprkos tome nastavio da radi.

Džunaid je naveo da još nije poznato kako je došlo do požara i da će uzrok biti utvrđen tek nakon detaljne istrage.

On je dodao da će vatrogasna služba razmotriti dodatne mere za sprečavanje sličnih nesreća, posebno u turističkim oblastima u kojima se koriste drvo i drugi zapaljivi materijali.

Džunaid je upozorio da bi tokom predstojeće sušne sezone rizik od ovakvih požara mogao da bude veći i pozvao vlasnike objekata da poštuju bezbednosne propise.

(Tanjug)

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