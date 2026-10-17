POŽAR PROGUTAO RIZORT U BANGLADEŠU: Stradalo 10 osoba, objekat radio bez dozvole
NAJMANjE 10 osoba smrtno je stradalo u požaru koji je jutros izbio u drvenom rizortu "Tup Tup" u gradu Ukija, u blizini turističkog grada Koks Bazar, na jugoistoku Bangladeša, saopštila je vatrogasna služba.
Požar je izbio oko 7.30 časova po lokalnom vremenu u trospratnom objektu u kojem se na prizemlju nalazio restoran, dok su na prvom i drugom spratu bile sobe za turiste.
U požaru je povređeno više osoba.
Vatrogasci su nakon dojave stigli na mesto požara, udaljeno oko 22 kilometra od najbliže vatrogasne stanice i uspeli da ugase požar, nakon čega su počeli da izvlače stradala tela.
Generalni direktor Vatrogasne službe i Civilne zaštite Bangladeša, Sultanul Afrin Džunaid, izjavio je da rizort nije imao potrebne dozvole, niti licencu vatrogasne službe za rad.
On je rekao da su vatrogasci još u junu, nakon inspekcije, izdali upozorenje i označili objekat kao rizičan, ali je rizort uprkos tome nastavio da radi.
Džunaid je naveo da još nije poznato kako je došlo do požara i da će uzrok biti utvrđen tek nakon detaljne istrage.
On je dodao da će vatrogasna služba razmotriti dodatne mere za sprečavanje sličnih nesreća, posebno u turističkim oblastima u kojima se koriste drvo i drugi zapaljivi materijali.
Džunaid je upozorio da bi tokom predstojeće sušne sezone rizik od ovakvih požara mogao da bude veći i pozvao vlasnike objekata da poštuju bezbednosne propise.
(Tanjug)
BONUS VIDEO:
Mali rasturio sindikalca Ristića
Preporučujemo
KATAKLIZMIČNE POPLAVE POGODILE TURSKU: Četiri osobe poginule u Istanbulu, tri nestale
17. 10. 2026. u 10:20
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
149 MRTVIH U TEROTISTIČKOM NAPADU U MOSKVI: FSB objavio neprikazane snimke krvave egzekucije u prestonici iz 2024. (UZNEMIRUJUĆI VIDEO)
RUSKA Federalna služba bezbednosti (FSB) objavila je snimke nadzornih kamera iz koncertne dvorane Krokus siti hol (Crocus City Hall), u kojoj je u martu 2024. izveden jedan od najsmrtonosnijih terorističkih napada u novijoj ruskoj istoriji.
15. 10. 2026. u 17:37 >> 17:45
Komentari (0)