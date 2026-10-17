„ŠVEDSKA NIJE BANKOMAT EU!“ Stokholm povukao ručnu, Briselu sve teže da obezbedi novac za Kijev

ŠVEDSKA neće prihvatiti povećanje svog nacionalnog doprinosa budžetu Evropske unije za 60 odsto, izjavio je švedski premijer Ulf Kristerson, ističući da nekoliko zemalja već snosi veliki deo finansijskog tereta za podršku Ukrajini i finansiranje evropskog budžeta.

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- Švedska nije bankomat za budžet Evropske unije - poručio je Kristerson, navodeći da nije prihvatljivo da se od malog broja država, koje obezbeđuju oko 70 odsto pomoći Ukrajini i 40 odsto sredstava za budžet EU, traži da dodatno povećaju svoje uplate, preneo je švedski javni servis SVT.

Kristerson je priznao da među državama članicama EU i dalje postoje duboke podele u vezi sa pregovorima o budžetu, ističući da je potrebno još dosta razgovora pre postizanja dogovora.

Jedna od glavnih tema tekućeg samita Evropske unije u Briselu je i pitanje budžeta, a očekuje se da će pregovori biti teški, s obzirom na velike razlike u stavovima država članica.

Zbog udaljenih pozicija, postizanje jednoglasnog dogovora do kraja godine, na šta je predsednik Evropskog saveta Antonio Košta u više navrata pozvao, sve je manje izvesno.

Košta je u pozivnom pismu, koje je prošle nedelje uputio liderima EU rekao da Ukrajina ostaje ključni prioritet za Evropsku uniju i da će na samitu biti potvrđena podrška toj zemlji, kao i da će Vladimir Zelenski govoriti o operativnim potrebama zemlje uoči predstojeće zime.

(RT Balkan)

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