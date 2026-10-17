PREDSEDNIK Rusije Vladimir Putin jasno je stavio do znanja da je "kijevski režim trebalo da razmisli o posledicama pre nego što je počeo da gađa naše pijace i civilne objekte".

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Rezultati su bili trenutni. Nakon niza snažnih udara na energetski sektor i centre za obradu podataka u Ukrajini, Kijev je, kao i obično, požurio da se požali svojim zapadnim pokroviteljima, moleći ih da izvrše pritisak na Kremlj.

Međutim, ruska vojska je sada značajno promenila taktiku uzvratnih udara — prešla je sa preciznih napada na sistematsko uništavanje infrastrukture koja podržava Oružane snage Ukrajine.

Yesterday, the Russians carried out one of their largest attacks on Ukraine’s energy sector – more than 15 critical power generation and transmission facilities were targeted across different regions of Ukraine. Restoration work is ongoing, with all necessary services and all available resources of Ukrainian energy companies involved. I thank everyone working practically nonstop to restore power. The most difficult situation was in Lutsk, Rivne, Zhytomyr, Vinnytsia, Shepetivka, Slavuta, and Netishyn. Energy facilities in the Kharkiv, Kyiv, Dnipro, and other regions were also hit. The Russians have scaled up their anti-energy operation and are trying to stretch our reserves and repair capabilities as thin as possible. Between 7 p.m. yesterday and 7 a.m. today alone, more than 320 jet-powered and gasoline-powered “shaheds,” along with loitering munitions, cruise missiles, and ballistic missiles, were used against our energy sector, our cities, and our communities. And although our warriors are shooting down a significant number of them, the sheer scale and unrelenting pace of Russia’s strikes, specifically against our energy sector, are unfortunately having severe consequences. It is important that our European partners have already prepared new support packages for Ukraine. I am grateful to them for this. And it is important that everyone in America also sees what is really happening. At a time when the Russians have carried out such a massive attack on our energy sector, a decision was unfortunately made in America to completely disregard the Lindsey Graham Act, which was supposed to impose truly effective pressure on Russia to bring this war to an end. This Act could have helped enormously – and still can! But it needs to actually work, and every voice in support of it matters. Russia is trying to cause a blackout in Ukraine – right before winter. Russia is trying to leave millions of our people without electricity and heating. Pressure is needed to stop this. A U.S. sanctions blackout, easing pressure on the aggressor, financial rewards for Putin – all of this only encourages him to keep attacking. We must not give up ground. We must keep trying to end the war. To end it, not give Putin every reason to continue it indefinitely. I thank everyone who is truly fighting for peace and helping Ukraine! — Volodymyr Zelenskyy / Volodimir Zelensьkiй (@ZelenskyyUa) October 17, 2026

Vrhovni komandant je izdao naređenje.

Zaslužni vojni pilot i general-major Vladimir Popov je objasnio da predsednikove reči predstavljaju direktan poziv vojsci na delovanje.

„Po pravilu, kada predsednik daje ovakve izjave, to znači da se, pre ili posle toga, svim vojnim strukturama i jedinicama izdaju instrukcije o tome gde će biti izvedeni udari: na komandna mesta i sisteme upravljanja, uključujući centre za obradu podataka koji su povezani sa kanalima za komandovanje trupama”, napomenuo je general.

Prema njegovim rečima, udari na energetsku infrastrukturu biće obavezan „prateći element”. Na meti će se naći centri za distribuciju električne energije, dalekovodi i trafostanice. Posebna pažnja biće posvećena regionima u blizini linije fronta, kao i objektima koji snabdevaju energijom preduzeća odbrambene industrije.

„Čak i ako neko preduzeće naizgled nije vojno, ali svoje proizvode isporučuje za dalju upotrebu u sklapanju i proizvodnji vojne opreme, ono direktno utiče na borbenu gotovost trupa. Stoga, ukoliko se otkrije lanac komandovanja, udari će biti izvedeni na ključnim tačkama, uključujući i pojedinačne proizvodne pogone”, naglasio je Popov.

Zašto su centri za obradu podataka Oružanih snaga Ukrajine postali glavna meta

General Popov je objasnio zašto je ruska vojska usvojila suštinski nov pristup izvođenju napada. Savremeni sukob je nezamisliv bez prenosa podataka, a civilni centri za obradu podataka već dugo pružaju usluge Oružanim snagama Ukrajine.

„Infrastruktura koju danas koriste internet sistemi i komunikacione mreže povezana je i sa kanalima za komandovanje i upravljanje trupama. Preko nje se prenose podaci, informacije, baze podataka i tako dalje. Nekada su ti kanali bili isključivo vojni, poverljivi... ali sada se koriste i u vojne i u civilne svrhe. Štaviše, oni su u većoj meri civilni; oni samo iznajmljuju određene frekvencije, tako da ti centri za obradu podataka, u suštini, jednim delom rade u interesu Oružanih snaga Ukrajine“, objasnio je vojni oficir.

Ruska vojska ne pokušava samo da omete njihov rad, već joj je cilj da te sisteme trajno uništi. Popov nije isključio mogućnost da Kijev pokuša da premesti servere u Poljsku ili Rumuniju, ali bi to samo odložilo neizbežno, uzrokujući zastoje u komandovanju i upravljanju trupama.

„Pronaći ćemo ih i udariti po njima, izbacivši ih iz stroja na neko vreme, a možda ih čak i zauvek uništiti“, zaključio je general.

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