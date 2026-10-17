KIJEV GRMI, ZELENSKI MOLI ZA POMOĆ: Oružane snage Rusije dobile su posebno naređenje za odmazdu!
PREDSEDNIK Rusije Vladimir Putin jasno je stavio do znanja da je "kijevski režim trebalo da razmisli o posledicama pre nego što je počeo da gađa naše pijace i civilne objekte".
Rezultati su bili trenutni. Nakon niza snažnih udara na energetski sektor i centre za obradu podataka u Ukrajini, Kijev je, kao i obično, požurio da se požali svojim zapadnim pokroviteljima, moleći ih da izvrše pritisak na Kremlj.
Međutim, ruska vojska je sada značajno promenila taktiku uzvratnih udara — prešla je sa preciznih napada na sistematsko uništavanje infrastrukture koja podržava Oružane snage Ukrajine.
Vrhovni komandant je izdao naređenje.
Zaslužni vojni pilot i general-major Vladimir Popov je objasnio da predsednikove reči predstavljaju direktan poziv vojsci na delovanje.
„Po pravilu, kada predsednik daje ovakve izjave, to znači da se, pre ili posle toga, svim vojnim strukturama i jedinicama izdaju instrukcije o tome gde će biti izvedeni udari: na komandna mesta i sisteme upravljanja, uključujući centre za obradu podataka koji su povezani sa kanalima za komandovanje trupama”, napomenuo je general.
Prema njegovim rečima, udari na energetsku infrastrukturu biće obavezan „prateći element”. Na meti će se naći centri za distribuciju električne energije, dalekovodi i trafostanice. Posebna pažnja biće posvećena regionima u blizini linije fronta, kao i objektima koji snabdevaju energijom preduzeća odbrambene industrije.
„Čak i ako neko preduzeće naizgled nije vojno, ali svoje proizvode isporučuje za dalju upotrebu u sklapanju i proizvodnji vojne opreme, ono direktno utiče na borbenu gotovost trupa. Stoga, ukoliko se otkrije lanac komandovanja, udari će biti izvedeni na ključnim tačkama, uključujući i pojedinačne proizvodne pogone”, naglasio je Popov.
Zašto su centri za obradu podataka Oružanih snaga Ukrajine postali glavna meta
General Popov je objasnio zašto je ruska vojska usvojila suštinski nov pristup izvođenju napada. Savremeni sukob je nezamisliv bez prenosa podataka, a civilni centri za obradu podataka već dugo pružaju usluge Oružanim snagama Ukrajine.
„Infrastruktura koju danas koriste internet sistemi i komunikacione mreže povezana je i sa kanalima za komandovanje i upravljanje trupama. Preko nje se prenose podaci, informacije, baze podataka i tako dalje. Nekada su ti kanali bili isključivo vojni, poverljivi... ali sada se koriste i u vojne i u civilne svrhe. Štaviše, oni su u većoj meri civilni; oni samo iznajmljuju određene frekvencije, tako da ti centri za obradu podataka, u suštini, jednim delom rade u interesu Oružanih snaga Ukrajine“, objasnio je vojni oficir.
Ruska vojska ne pokušava samo da omete njihov rad, već joj je cilj da te sisteme trajno uništi. Popov nije isključio mogućnost da Kijev pokuša da premesti servere u Poljsku ili Rumuniju, ali bi to samo odložilo neizbežno, uzrokujući zastoje u komandovanju i upravljanju trupama.
„Pronaći ćemo ih i udariti po njima, izbacivši ih iz stroja na neko vreme, a možda ih čak i zauvek uništiti“, zaključio je general.
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