Svet

HITNO SE OGLASIO KREMLJ! Putin izdao niz naređenja posle napada Kijeva, poznato šta sledi

P. Đurđević

17. 10. 2026. u 11:54

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PREDSEDNIK Rusije Vladimir Putin je naložio vladi da odobri program za obnavljanje trgovinske i logističke infrastrukture oštećene u terorističkim napadima, saopštio je Kremlj.

ХИТНО СЕ ОГЛАСИО КРЕМЉ! Путин издао низ наређења после напада Кијева, познато шта следи

Foto: Depositphotos/ rarrarorro/ Profimedia/ Alexander Shcherbak

- Odobriti program za obnavljanje objekata trgovinske i logističke infrastrukture oštećenih usled terorističkih napada, uključujući upotrebu savremenih tehnoloških rešenja, i obezbediti njegovu realizaciju - navodi se na spisku instrukcija predsednika.

Izveštaj o sprovođenju programa mora biti podnet do 1. novembra 2026. godine, a zatim kvartalno.

Među uputstvima predsednika je i uključivanje mera podrške učesnicima Specijalne vojne operacije i njihovim porodicama u nacionalne projekte i državne programe.

Osim toga, predsednik je poručio da treba usavršiti mere podrške investicionoj aktivnosti u skladu sa potrebom za pokretanjem novog investicionog ciklusa.

Spisak uputstava koje je odobrio šef države nakon sastanka Saveta za strateški razvoj i nacionalne projekte održanog 19. avgusta objavljen je na veb-sajtu Kremlja.

(RT Balkan)

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