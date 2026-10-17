HITNO SE OGLASIO KREMLJ! Putin izdao niz naređenja posle napada Kijeva, poznato šta sledi
PREDSEDNIK Rusije Vladimir Putin je naložio vladi da odobri program za obnavljanje trgovinske i logističke infrastrukture oštećene u terorističkim napadima, saopštio je Kremlj.
- Odobriti program za obnavljanje objekata trgovinske i logističke infrastrukture oštećenih usled terorističkih napada, uključujući upotrebu savremenih tehnoloških rešenja, i obezbediti njegovu realizaciju - navodi se na spisku instrukcija predsednika.
Izveštaj o sprovođenju programa mora biti podnet do 1. novembra 2026. godine, a zatim kvartalno.
Među uputstvima predsednika je i uključivanje mera podrške učesnicima Specijalne vojne operacije i njihovim porodicama u nacionalne projekte i državne programe.
Osim toga, predsednik je poručio da treba usavršiti mere podrške investicionoj aktivnosti u skladu sa potrebom za pokretanjem novog investicionog ciklusa.
Spisak uputstava koje je odobrio šef države nakon sastanka Saveta za strateški razvoj i nacionalne projekte održanog 19. avgusta objavljen je na veb-sajtu Kremlja.
(RT Balkan)
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