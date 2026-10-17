Svet

RUSKI NAPAD NA KLJUČNA UKRAJINSKA POSTROJENJA: Pogođeni metalurški giganti, energetski objekti i brod kod Odese

D.D.

17. 10. 2026. u 10:32

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ORUŽANE snage Rusije su tokom noći izvele masovni napad preciznim oružjem i dronovima na metalurška postrojenja, transformatorsko preduzeće i energetski objekat u gradovima Krivi Rog, Zaporožje i Žitomir, saopštilo je Ministarstvo odbrane Ruske Federacije.

РУСКИ НАПАД НА КЉУЧНА УКРАЈИНСКА ПОСТРОЈЕЊА: Погођени металуршки гиганти, енергетски објекти и брод код Одесе

Vladimir Gerdo / Zuma Press / Profimedia

- U Krivom Rogu je oštećen metalurški pogon – najveće preduzeće u ukrajinskoj metalurškoj industriji koje snabdeva metalnim proizvodima ukrajinski vojno-industrijski kompleks - navodi se u saopštenju.

U ministarstvu dodaju da je u Žitomiru je oštećena trafostanica koja distribuira električnu energiju iz zapadnih regiona u centralnu Ukrajinu za rad vojno-industrijskih preduzeća.

U Zaporožju je oštećen metalurški pogon "Zaporožstalj", koje je jedno od najvećih preduzeća u ukrajinskoj metalurškoj industriji. Ranije je imala godišnji kapacitet proizvodnje sirovog gvožđa do 1,44 miliona tona i proizvodnju valjanog čelika više od 1,3 miliona tona. Njegova proizvodnja je prvenstveno korišćena za vojnu industriju, dodaje se u saopštenju.

Osim toga, pogođeno je industrijsko preduzeće "Zaporožtransformator", koje proizvodi uljne transformatore snage od 220-750 kV. Od 2022. godine je pod kontrolom Ministarstva odbrane Ukrajine i koriste ga Oružane snage Ukrajine, navode u ruskom Ministarstvu odbrane.

Takođe, tokom noći je u tranzitu pogođen teretni brod koji je isporučivao vojni teret u luku "Odesa".

(RT Balkan)

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