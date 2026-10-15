HUTI RAZORILI PREDSEDNIČKU PALATU U JEMENU: Masa poginulih u udaru jezivih projektila
BROJ poginulih u napadu jemeske pobunjeničke grupe Huti na kompleks predsedničke palate u gradu Aden na južnoj obali Jemena porastao na pet, dok je povređeno 16 osoba, saopštio je ministar zdravlja u međunarodno priznatoj vladi te zemlje Kasem Mohamed Bahaibah.
To je bio prvi napad na palatu Al-Mašik u Adenu, sedište jemenske vlade koju podržava Saudijska Arabija u trenutnom sukobu između Huta, koji su povezani sa Iranom i Saudijske Arabije, prenosi Rojters.
Jemensko ministarstvo informisanja saopštilo je ranije danas da su premijer i članovi međunarodno priznate vlade Jemena bezbedni, dok su dva pripadnika njihovog obezbeđenja poginula u napadu.
Huti su na predsedničku palatu Mašik u privremenoj prestonici Adenu ispalili više projektila. Jemenski ministar informisanja Muamar al-Irjani naveo je da su Huti na palatu Mašik ispalili ukupno pet projektila.
Mediji bliski Hutima naveli su da je meta napada bio štab za vojne operacije, za koji tvrde da ga unutar palate vode saudijski oficiri, kao i skladišta oružja. Do napada je došlo u trenutku razmene napada i optužbi između dve strane, nakon što su vladine snage najavile vojnu operaciju "Zora Jemena" usmerenu protiv pokreta Huta.
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