DRAMA U SUDNICI U NJUJORKU: Amerikanci novom optužnicom pokušali da slome Madura i Siliju Flores - Nastupio šok obrt
SMENjENI predsednik Venecuele Nikolas Maduro i njegova supruga Silija Flores izjasnili su se da nisu krivi po novim optužnicama koje su protiv njih podnete na ročištu pred saveznim sudom za južni okrug Njujorka.
- Ovo su lažne optužbe protiv mene - odgovorio je Maduro na pitanje kako se izjašnjava o krivici. Kada ga je američki savezni sudija Alvin Helerstajn ponovo zamolio da potvrdi svoj stav, Maduro je rekao: „Odbacujem ovaj dokument u celini“. Nakon toga, sudija je naložio da se u zapisnik unese da se optuženi izjasnio da nije kriv.
Flores, od koje je takođe zatraženo da se izjasni o optužbama, izjavila je: „Potpuno sam nevina. Nisam kriva“, prenosi Tass.
Tokom ročišta, tužilaštvo je predložilo da se početak suđenja odloži za dve nedelje. Madurov advokat Beri Polak ocenio je da je predloženi raspored zahtevan s obzirom na nove optužbe, ali je izrazio nadu da će biti moguće da se on ispoštuje.
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