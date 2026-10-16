Politika

DOMAĆINI RANO JUTROS UPALILI MAŠINE: Traktori iz Kaća krenuli ka Novom Sadu na skup podrške Vučiću (VIDEO)

В.Н.

16. 10. 2026. u 08:06

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DA podrška ne jenjava, već stiže još jača, uverili smo se sa pristiglim kadrovima. Rano jutros put Novog Sada na miting liste „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija” krenuli su i poljoprivrednici iz Kaća!

ДОМАЋИНИ РАНО ЈУТРОС УПАЛИЛИ МАШИНЕ: Трактори из Каћа кренули ка Новом Саду на скуп подршке Вучићу (ВИДЕО)

Foto: nsuzivo.rs

Nakon što su u kolonama krenuli traktoristi iz Temerina, Bečeja i Srbobrana – od kojih su prve mašine već stigle na odredište, dok ostale pristižu, rano jutros su i domaćini iz Kaća seli u svoje traktore i pošli put grada.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Na mašinama su istaknute srpske trobojke, a kolona se organizovano kreće ka Novom Sadu uz prisustvo saobraćajne policije koja reguliše pravce kako bi sve proteklo bezbedno i bez većih zastoja na prilazima gradu.

(nsuzivo.rs)

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