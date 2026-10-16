DOMAĆINI RANO JUTROS UPALILI MAŠINE: Traktori iz Kaća krenuli ka Novom Sadu na skup podrške Vučiću (VIDEO)

DA podrška ne jenjava, već stiže još jača, uverili smo se sa pristiglim kadrovima. Rano jutros put Novog Sada na miting liste „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija” krenuli su i poljoprivrednici iz Kaća!

Foto: nsuzivo.rs

Nakon što su u kolonama krenuli traktoristi iz Temerina, Bečeja i Srbobrana – od kojih su prve mašine već stigle na odredište, dok ostale pristižu, rano jutros su i domaćini iz Kaća seli u svoje traktore i pošli put grada.

Na mašinama su istaknute srpske trobojke, a kolona se organizovano kreće ka Novom Sadu uz prisustvo saobraćajne policije koja reguliše pravce kako bi sve proteklo bezbedno i bez većih zastoja na prilazima gradu.

(nsuzivo.rs)

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