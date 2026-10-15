Sedmorica mornara se vode kao nestali nakon napada dronovima na tankere kod Rumunije

SEDMORICA mornara vode se kao nestali nakon što su dronovi pogodili dva tankera u blizini rumunske obale Crnog mora, pri čemu su brodovi zahvaćeni požarom.

Foto: AI/Gemini

Vojni izvor NATO-a rekao je za Rojters da su dronovi koji su juče pogodili tankere "Vajn trejder" i "Jara Džej" došli iz Rusije, objavio je Rojters.

-Dronovi koji su izazvali požare na dva tankera u rumunskim teritorijalnim vodama bili su ruskog porekla, naveo je izvor.

Predsednik Rumunije Nikušor Dan ocenio je da je situacija u Crnom moru ozbiljna i poručio da su napadi na trgovačke brodove "neprihvatljivi i da moraju da prestanu".

Dan je to rekao nakon sastanka sa bugarskim premijerom Rumenom Radevom i generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom, na kojem su se saglasili da ojačaju odbranu u Crnom moru.

NATO je saopštio da će pitanje napada biti razmotreno naredne nedelje na sastanku Severnoatlantskog saveta.

Nestali mornari bili su članovi posade tankera "Vajn trejder", koji je plovio pod zastavom San Marina na putu iz Tunisa ka Rumuniji.

Svi članovi posade drugog tankera, "Jara Džej", koji je sinoć pogođen u rumunskim vodama, bezbedni su.

Incidenti u poslednjih nekoliko nedelja izazvali su strahovanja da Crno more postaje novo žarište u ratu između Rusije i Ukrajine.

Rumunija, koja sa Ukrajinom deli granicu dugu 614 kilometara, uključujući veliki deo duž Dunava, od početka ruskog napada 2022. godine beleži učestale upade dronova u svoj vazdušni prostor.

U poslednjih 10 dana najmanje 23 mornara vode se kao nestali ili su poginuli u napadima na trgovačke brodove u blizini obala Rumunije i Bugarske.

Tanjug

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