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VANDALIZAM: Porušeni spomenici na srpskom groblju u selu Vučinići kod Kladnja

Novosti online

15. 10. 2026. u 21:54

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U selu Vučinići kod Kladnja došlo je do vandalskog čina.

ВАНДАЛИЗАМ: Порушени споменици на српском гробљу у селу Вучинићи код Кладња

FOTO: Depositphotos/zeferti@gmail.com

Na srpskom groblju u ovom selu porušeni su spomenici.

(RTRS)

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