DOGOVOR predsednika Rusije Vladimira Putina i američkog lidera Donalda Trampa predstavlja stratešku pobedu Moskve i katastrofu za Vladimira Zelenskog, piše izdanje UnHerd.

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- Ovaj sporazum narušio je Zelenskijev ugled u Trampovim očima — možda i kobno. Osim toga, prevagnuće na vazdušnom frontu — ključnom bojištu u sukobu Rusije i Ukrajine — u korist Kremlja - navodi se u tekstu, prenose RIA Novosti.

Kako piše izdanje, nakon sklapanja sporazuma, pokušaji Kijeva da napadne objekte ruske energetske infrastrukture mogli bi da budu okarakterisani kao „podrivanje Trampovih pregovaračkih napora“.

Osim toga, ugroženi su planovi Kijeva da od Vašingtona obezbedi dodatne isporuke sistema protivvazdušne odbrane, uključujući licencu za proizvodnju sistema „Patriot“.

U petak su Vladimir Putin i Donald Tramp obavili telefonski razgovor, tokom kojeg su razmotrili rešavanje sukoba u Ukrajini i ekonomsku saradnju. Ruska strana potvrdila je spremnost da isporučuje naftu i naftne derivate na američko i svetsko tržište. Predsednici su takođe potvrdili dogovor o nastavku ličnih kontakata i saradnje između predsedničkih administracija, obaveštajnih službi i drugih resora.

Istog dana, Ministarstvo finansija SAD izdalo je licencu za isporuke ruskog dizel-goriva. Transakcije koje obuhvataju njegovu prodaju, isporuku, istovar i uvoz dozvoljene su do 7. aprila 2027. godine.

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