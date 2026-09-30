MIGRANTE ŠALJU VAN EU: Pet zemalja EU ide stopama Rima

GRČKA prati planiranu rutu Italije koja upućuje nepoželjne migrante van EU. Atini se, pritom, pridružuju i Danska, Austrija, Nemačka i Holandija.

Foto: Hannah Wallace Bowman/MSF/SOS Mediterranee via AP)

Planove za osnivanje centara za repatrijaciju izbeglica u Africi najavio je grčki ministar za migracije Tanos Plevris, dodajući da će plan objaviti tokom predsedavanja EU, u drugoj polovini 2027. godine.

-Centar će se nalaziti u afričkoj zemlji koju smo već izabrali, ali jednostavno ne možemo da otkrijemo ime - Uganda i Ruanda su pomenute kao moguće lokacije.