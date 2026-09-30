Svet

MIGRANTE ŠALJU VAN EU: Pet zemalja EU ide stopama Rima

Milica Ostojić

30. 09. 2026. u 22:22

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

GRČKA prati planiranu rutu Italije koja upućuje nepoželjne migrante van EU. Atini se, pritom, pridružuju i Danska, Austrija, Nemačka i Holandija.

МИГРАНТЕ ШАЉУ ВАН ЕУ: Пет земаља ЕУ иде стопама Рима

Foto: Hannah Wallace Bowman/MSF/SOS Mediterranee via AP)

Planove za osnivanje centara za repatrijaciju izbeglica u Africi najavio je grčki ministar za migracije Tanos Plevris, dodajući da će plan objaviti tokom predsedavanja EU, u drugoj polovini 2027. godine.

-Centar će se nalaziti u afričkoj zemlji koju smo već izabrali, ali jednostavno ne možemo da otkrijemo ime - Uganda i Ruanda su pomenute kao moguće lokacije.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Igraj 7 dana besplatno Bet Boost
Bet Builder Gledaj i kladi se
Early payout +1 Zamena +
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
MOŽE LI JEDNA PAMETNA FINANSIJSKA ODLUKA DA VAS ODVEDE ZA VOLAN BMW-A X2? UniCredit Banka veruje da može!

MOŽE LI JEDNA PAMETNA FINANSIJSKA ODLUKA DA VAS ODVEDE ZA VOLAN BMW-A X2? UniCredit Banka veruje da može!