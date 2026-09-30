MIGRANTE ŠALJU VAN EU: Pet zemalja EU ide stopama Rima
GRČKA prati planiranu rutu Italije koja upućuje nepoželjne migrante van EU. Atini se, pritom, pridružuju i Danska, Austrija, Nemačka i Holandija.
Planove za osnivanje centara za repatrijaciju izbeglica u Africi najavio je grčki ministar za migracije Tanos Plevris, dodajući da će plan objaviti tokom predsedavanja EU, u drugoj polovini 2027. godine.
-Centar će se nalaziti u afričkoj zemlji koju smo već izabrali, ali jednostavno ne možemo da otkrijemo ime - Uganda i Ruanda su pomenute kao moguće lokacije.
Preporučujemo
ĐURĐEVIĆ NA KAJMAKČALANU: Srbija danas ima jaku vojsku koja će sačuvati mir i slobodu
30. 09. 2026. u 15:40
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
DIGLA SE PRAŠINA: Mitrović doneo konačnu odluku o Sarapi - promene na "Pinku" posle sastanka sa 20ak ljudi
NA SASTANKU je prisustvovalo dvadeset ljudi.
28. 09. 2026. u 16:03
Komentari (0)