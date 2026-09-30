PUCNJAVA U AMERICI: Više mrtvih, napadač izvršio samoubistvo

ZAPOSLENI u Junajted rentals je navodno otvorio vatru u činu „nasilja na radnom mestu“ u Virdžiniji, ubivši dvojicu kolega i ranivši trećeg, pre nego što je preminuo od posledica prostrelne rane koju je sam sebi naneo, saopštile su vlasti.

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Pucnjava se dogodila u sredu ujutru u prodavnici Junajted rentals u Manasasu, gradu udaljenom oko 48 kilometara od Vašingtona, saopštila je policija Manasasa.

Tri osobe su u kritičnom stanju nakon pucnjave u objektu kompanije Unajted rentals u Manasasu, u Virdžiniji, 30. septembra 2026. godine.

- Došlo je do neke vrste svađe, a osumnjičeni, Marvin Grant, izvukao je pištolj iz pojasa i pucao u tri žrtve - rekao je šef policije Manasasa Daglas Kin na konferenciji za novinare.

Kin je rekao da vlasti ne znaju motiv, ali je napomenuo da je Grant navodno rekao: "Tri osobe će umreti“.

Šef je identifikovao dve ubijene žrtve kao Rikija Lamota (48) i Kristofera Serana (33).

Rekao je kako lično poznaje Lamota.

- Čovek je bio posvećen treniranju omladinskog fudbala - rekao je Kin, dodajući "znajući da su mu deca sada bez oca, to me pogađa".

Treća žrtva, muškarac čiji identitet nije objavljen, je u stabilnom stanju i preživeće, rekao je šef.

Grant je pobegao sa mesta pucnjave, prema policijskim podacima.

Osumnjičeni je viđen kasnije tog jutra kako vozi međudržavnim putem 81 u okrugu Ogasta, a kada je policija pokušala da ga zaustavi, poveo je policajce u poteru, saopštila je državna policija Virdžinije.

Tridesetsedmogodišnjak iz Šarlota, u Severnoj Karolini, kasnije je zaustavljen pored međudržavnog puta, izašao je iz automobila i izvukao pištolj, saopštila je policija.

Državna policija je poslala taktički tim i pregovarača na lice mesta, ali je Grant preminuo od posledica prostrelne rane koju je sam sebi naneo, saopštila je policija.

(abc news)