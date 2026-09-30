PUCNJAVA U AMERICI: Više mrtvih, napadač izvršio samoubistvo
ZAPOSLENI u Junajted rentals je navodno otvorio vatru u činu „nasilja na radnom mestu“ u Virdžiniji, ubivši dvojicu kolega i ranivši trećeg, pre nego što je preminuo od posledica prostrelne rane koju je sam sebi naneo, saopštile su vlasti.
Pucnjava se dogodila u sredu ujutru u prodavnici Junajted rentals u Manasasu, gradu udaljenom oko 48 kilometara od Vašingtona, saopštila je policija Manasasa.
Tri osobe su u kritičnom stanju nakon pucnjave u objektu kompanije Unajted rentals u Manasasu, u Virdžiniji, 30. septembra 2026. godine.
- Došlo je do neke vrste svađe, a osumnjičeni, Marvin Grant, izvukao je pištolj iz pojasa i pucao u tri žrtve - rekao je šef policije Manasasa Daglas Kin na konferenciji za novinare.
Kin je rekao da vlasti ne znaju motiv, ali je napomenuo da je Grant navodno rekao: "Tri osobe će umreti“.
Šef je identifikovao dve ubijene žrtve kao Rikija Lamota (48) i Kristofera Serana (33).
Rekao je kako lično poznaje Lamota.
- Čovek je bio posvećen treniranju omladinskog fudbala - rekao je Kin, dodajući "znajući da su mu deca sada bez oca, to me pogađa".
Treća žrtva, muškarac čiji identitet nije objavljen, je u stabilnom stanju i preživeće, rekao je šef.
Grant je pobegao sa mesta pucnjave, prema policijskim podacima.
Osumnjičeni je viđen kasnije tog jutra kako vozi međudržavnim putem 81 u okrugu Ogasta, a kada je policija pokušala da ga zaustavi, poveo je policajce u poteru, saopštila je državna policija Virdžinije.
Tridesetsedmogodišnjak iz Šarlota, u Severnoj Karolini, kasnije je zaustavljen pored međudržavnog puta, izašao je iz automobila i izvukao pištolj, saopštila je policija.
Državna policija je poslala taktički tim i pregovarača na lice mesta, ali je Grant preminuo od posledica prostrelne rane koju je sam sebi naneo, saopštila je policija.
(abc news)
Preporučujemo
HAOS U AMERICI! Uhapšen dvostruki NBA šampion zbog nasilja u porodici
29. 09. 2026. u 19:07
PUCNjAVA U BERLINU: Hici ispaljeni na grupu ljudi, ima ranjenih
28. 09. 2026. u 12:55
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
DIGLA SE PRAŠINA: Mitrović doneo konačnu odluku o Sarapi - promene na "Pinku" posle sastanka sa 20ak ljudi
NA SASTANKU je prisustvovalo dvadeset ljudi.
28. 09. 2026. u 16:03
Komentari (0)