IZRAEL NA PUTU KA POBEDI: Tri godine posle napada Hamasa stigla jasna poruka
IZRAELSKI ministar za nacionalnu bezbednost Itamar Ben-Gvir ocenio je danas da tri godine nakon napada na njegovu zemlju postoji "mnogo razloga za radost" pošto je, kako je naveo, Izrael na putu ka totalnoj pobedi.
On je prilikom obilaska svetilišta Brdo hrama u Jerusalimu rekao da je masakr predvođen Hamasom 7. oktobra 2023. godine doneo veliki bol, ali da su životi terorista u međuvremenu postali pakao, prenosi Tajms of Izrael.
Jevrejima je zvanično zabranjeno da se mole na Brdu hrama, koje je u antičko doba bilo lokacija dva jevrejska sveta hrama i predstavlja najsvetije mesto judaizma.
Ben-Gvir je više puta izjavljivao da je jevrejska molitva na ovom mestu sada dozvoljena, uprkos suprotnim izjavama premijera Benjamina Netanjahua.
Muslimani poštuju ovo brdo, a tu se nalazi kompleks džamije Al-Aksa.
Izrael održava opštu bezbednost na toj lokaciji, dok islamsko telo Vakuf upravlja verskim aktivnostima, navodi Tajms of Izrael.
(Tanjug)
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