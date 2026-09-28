IZRAEL NA PUTU KA POBEDI: Tri godine posle napada Hamasa stigla jasna poruka

IZRAELSKI ministar za nacionalnu bezbednost Itamar Ben-Gvir ocenio je danas da tri godine nakon napada na njegovu zemlju postoji "mnogo razloga za radost" pošto je, kako je naveo, Izrael na putu ka totalnoj pobedi.

Foto: Unasplash/ Toa Heftiba

On je prilikom obilaska svetilišta Brdo hrama u Jerusalimu rekao da je masakr predvođen Hamasom 7. oktobra 2023. godine doneo veliki bol, ali da su životi terorista u međuvremenu postali pakao, prenosi Tajms of Izrael.

Jevrejima je zvanično zabranjeno da se mole na Brdu hrama, koje je u antičko doba bilo lokacija dva jevrejska sveta hrama i predstavlja najsvetije mesto judaizma.

Ben-Gvir je više puta izjavljivao da je jevrejska molitva na ovom mestu sada dozvoljena, uprkos suprotnim izjavama premijera Benjamina Netanjahua.

Muslimani poštuju ovo brdo, a tu se nalazi kompleks džamije Al-Aksa.

Izrael održava opštu bezbednost na toj lokaciji, dok islamsko telo Vakuf upravlja verskim aktivnostima, navodi Tajms of Izrael.

(Tanjug)