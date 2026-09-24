RUSKA KLEŠTA ZATVARAJU UKRAJINCE U KOTAO: Juršnici uništavaju neprijatelja, brutalan ruski prodor u Zaporožju
DESANTNE i motorizovane jedinice nastavljaju da obuhvataju neprijateljsku grupaciju u Orihovu, uz postepeno uništavanje logistike Oružanih snaga Ukrajine.
U samom gradu borbe se vode u rejonu Gogoljeve ulice, dok ruska avijacija izvodi udare po objektima protivnika u zapadnom delu naselja. Uprkos visokoj aktivnosti neprijateljskih dronova, naši borci nastavljaju da uništavaju protivnika, navodi kanal „Dnevnik desantnika“.
U rejonu Novoselovke, jedinice grupacije trupa „Istok“ proširile su sivu zonu sve do Omeljnika, koji je bio jedan od glavnih pravaca za prebacivanje neprijateljskih rezervi. Trenutno je logistika na ovom delu fronta izuzetno otežana: Oružane snage Rusije uništavaju više od 90% municije, ljudstva i tehnike Oružanih snaga Ukrajine koji se prebacuju na ovaj pravac, prenosi ruski mediji Zov Zaporožja.
U rejonu Male Tokmačke, artiljerija i operateri bespilotnih letelica grupacije trupa „Istok“ nanose udare po utvrđenjima protivnika u blizini puta ka Orihovu. Na ovom području i dalje je prisutna neprijateljska grupa, ali se ona uglavnom nalazi u odbrani ili služi kao osmatračnice.
Kanal „Voin DV“ saopštava da su se borci sa Dalekog istoka probili zapadno od Červone Krinice i Novoselovke.
Iz pravca Novopavlovke, desantne jedinice potiskuju se ka putu iz pravca Zaporožja. Protivnik se skriva u šumskim područjima uz železničku prugu i reku Konku. Operateri bespilotnih letelica Oružanih snaga Rusije otkrivaju skloništa, po kojima se zatim izvode udari, dok je logistika protivnika na ovom delu fronta praktično paralisana.
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