Svet

TRAMP ZAPRETOI ZELENSKOM: Odmah da si ovo uradio

В.Н.

21. 09. 2026. u 15:46

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AMERIČKI predsednik Donald Tramp pozvao je u telefonskom razgovoru ukrajinskog kolegu Volodimira Zelenskog da prekine ukrajinske napade na ruske rafinerije, preneo je Fajnenšel tajms, pozivajući se na izvore upoznate sa ovim razgovorom.

ТРАМП ЗАПРЕТОИ ЗЕЛЕНСКОМ: Одмах да си ово урадио

Foto: AP Photo/Jacquelyn Martin

Razlog za ovu inicijativu leži u zabrinutosti Vašingtona da ovi napadi pogoršavaju globalnu nestašicu dizela i dodatno podižu cene goriva na svetskom tržištu, navodi britanski list.

(Reuters)

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