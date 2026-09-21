TRAMP ZAPRETOI ZELENSKOM: Odmah da si ovo uradio
AMERIČKI predsednik Donald Tramp pozvao je u telefonskom razgovoru ukrajinskog kolegu Volodimira Zelenskog da prekine ukrajinske napade na ruske rafinerije, preneo je Fajnenšel tajms, pozivajući se na izvore upoznate sa ovim razgovorom.
Razlog za ovu inicijativu leži u zabrinutosti Vašingtona da ovi napadi pogoršavaju globalnu nestašicu dizela i dodatno podižu cene goriva na svetskom tržištu, navodi britanski list.
(Reuters)
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