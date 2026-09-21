Svet

BRITANSKI MEDIJI TVRDE: Tramp vršio pritisak na Zelenskog da obustavi napade na ruske rafinerije

Танјуг

21. 09. 2026. u 14:19

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AMERIČKI predsednik Donald Tramp izvršio je pritisak na ukrajinskog kolegu Volodimira Zelenskog da obustavi napade na ruske rafinerije, iz straha da bi to moglo da pogorša globalnu nestašicu dizela i dodatno podigne cene energenata, piše danas "Fajnenšal tajms" (FT).

БРИТАНСКИ МЕДИЈИ ТВРДЕ: Трамп вршио притисак на Зеленског да обустави нападе на руске рафинерије

Foto AP

Tramp je tokom telefonskog razgovora kazao Zelenskom da naredi svojoj vojsci da obustavi napade dronovima i projektilima na energetska postojenja u Rusiji, izjavio je za taj list jedan visoki ukrajinski zvaničnik koji je prisustvovao razgovoru.

Drugi visoki zvaničnik, upoznat sa sadržajem razgovora, naveo je da se Tramp brine zbog rasta cene dizela i da želi da osigura da ruske zalihe mogu da stignu do globalnog tržišta.

Zelenski je u saopštenju nakon razgovora naveo da je bilo reči o važnim temama i da bi njegov sastanak sa Trampom na marginama Generalne skupštine UN ove nedelje "mogao mnogo toga da promeni".

Poziv je, kako se navodi, usledio nekoliko sati nakon što je Ukrajina pogodila rusku rafineriju dronovima, pri čemu je stradalo najmanje dvoje ljudi, a 20 povređeno.

Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin izjavio je da je protivvazdušna odbrana oborila 450 dronova dok su se približavali prestonici. Rusija je prethodnih dana gađala ukrajinsku energetsku infrastrukturu, benzinske pumpe, komercijalna skladišta i druge objekte.

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