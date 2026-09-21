"HTELI SU DA NAS UVUKU U RAT" Poljska o planovima Ukrajine
UKRAJINA je na početku Specijalne vojne operacije pokušala da uvuče Poljsku u sukob sa Rusijom, čak i predlaganjem stvaranja kvazi-zajedničke države, izjavio je lider najveće poljske opozicione stranke Pravo i pravda Jaroslav Kačinjski.
On je naveo da su se često postavljala razna pitanja o tome da li treba preduzeti određene korake ili ne.
- Ukrajinci su od nas često očekivali stvari na koje iz različitih razloga nismo mogli da pristanemo. Obično bi se pronašlo rešenje koje bi očuvalo dobre poljsko-ukrajinske odnose - rekao je Kačinjski na omladinskom forumu u gradu Augustov.
- Ali ovde se mora jasno istaći da su Ukrajinci promenili mišljenje. Mislim da su u početku imali pomalo čudnu ideju — da nas uvuku u ovaj rat, čak i kroz stvaranje jedinstvene države - istakao je političar.
Kačinjski je rekao da su Ukrajinci u to vreme možda precenjivali borbene sposobnosti poljske vojske. Prema njegovim rečima, Kijev je takođe gajio nade da će se pridružiti NATO-u.
- Verovatno su smatrali da se takvi ciljevi mogu postići, mada nisam siguran u to – istoričari će utvrditi šta se zapravo dogodilo - zaključio je Kačinjski.
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
RATNI ODJECI PRED VRATIMA VARŠAVE: Dronovi padaju na korak od Poljske
16. 09. 2026. u 16:35
KALAS POSLE NAPADA NA VOZ: Moramo pokazati da se ne plašimo
14. 09. 2026. u 10:54
POLjSKA PODIGLA AVIONE: Izdata i uzbuna
08. 09. 2026. u 08:09
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
"ISPOD ČASTI MI JE...": Memedović surovo - nakon OTKAZA, uputio otvoreno pismo RTS-u "Mogao sam davno da odem za veće pare!"
JOVAN Memedović, voditelj kviza "Potera" i emisije "Sasvim prirodno", pre tri godine je dao otkaz na Javnom servisu.
18. 09. 2026. u 14:09 >> 19:32
Komentari (0)