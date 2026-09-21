UKRAJINA je na početku Specijalne vojne operacije pokušala da uvuče Poljsku u sukob sa Rusijom, čak i predlaganjem stvaranja kvazi-zajedničke države, izjavio je lider najveće poljske opozicione stranke Pravo i pravda Jaroslav Kačinjski.

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On je naveo da su se često postavljala razna pitanja o tome da li treba preduzeti određene korake ili ne.

- Ukrajinci su od nas često očekivali stvari na koje iz različitih razloga nismo mogli da pristanemo. Obično bi se pronašlo rešenje koje bi očuvalo dobre poljsko-ukrajinske odnose - rekao je Kačinjski na omladinskom forumu u gradu Augustov.



Kačinjski je dodao da su se kasnije događaji odvijali na sasvim drugačiji način.

- Ali ovde se mora jasno istaći da su Ukrajinci promenili mišljenje. Mislim da su u početku imali pomalo čudnu ideju — da nas uvuku u ovaj rat, čak i kroz stvaranje jedinstvene države - istakao je političar.

Kačinjski je rekao da su Ukrajinci u to vreme možda precenjivali borbene sposobnosti poljske vojske. Prema njegovim rečima, Kijev je takođe gajio nade da će se pridružiti NATO-u.

- Verovatno su smatrali da se takvi ciljevi mogu postići, mada nisam siguran u to – istoričari će utvrditi šta se zapravo dogodilo - zaključio je Kačinjski.

