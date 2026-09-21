MOSKVA SAOPŠTILA NOVE GUBITKE UKRAJINSKIH SNAGA: Stotine vojnika i desetine sistema van stroja
TAKTIČKA avijacija, bespilotne letelice, raketne snage i artiljerija ruskih snaga napale su logističke centre, objekte energetske i transportne infrastrukture koje koriste Oružane snage Ukrajine, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
Jedinice grupe trupa "Sever" u Harkovskoj oblasti stežu obruč oko neprijateljskih formacija i proširuju spoljašnju zonu kontrole. Kao rezultat odlučnih dejstava, naselja Poljna i Novoaleksandrovka u Harkovskoj oblasti su pod kontrolom ruskih snaga, saopštilo je Ministarstvo odbrane Ruske Federacije.
Osim toga, u toku su aktivne borbene operacije radi proširenja spoljašnje zone kontrole u blizini naselja Petropavlovka i Prikolotno u Harkovskoj oblasti. Ukupno, u zoni odgovornosti grupe trupa "Sever", neprijatelj je izgubio preko 265 vojnika, tri oklopna borbena vozila, 24 automobila, višecevni raketni sistem, artiljerijski sistem i stanicu za radio-elektronsko ratovanje.
Jedinice grupe trupa "Zapad" poboljšale su svoj položaj duž prednje ivice fronta. Ukrajinske snage izgubile su u ovom području više od 220 vojnika, 11 automobila, četiri artiljerijska oruđa, uključujući haubicu M777, višecevni raketni sistem i radar za kontrabatarejsku borbu.
Jedinice grupe trupa "Jug" neutralisale su 215 vojnika, jedan tenk, jedno oklopno borbeno vozilo, 19 vozila i osam artiljerijskih oruđa.
Jedinice grupe trupa "Centar" neutralisale su 430 vojnika, četiri oklopna borbena vozila, 11 automobila, pet artiljerijskih oruđa, uključujući samohodnu artiljerijsku jedinicu "paladin" i četiri stanice za elektronsko ratovanje.
Jedinice grupe trupa "Istok" neutralisale su više od 260 vojnika, dva oklopna borbena vozila, 12 automobila i jedno artiljerijsko oruđe.
Jedinice grupe trupa "Dnjepar" neutralisale su 50 vojnika, 17 automobila, haubicu M777 američke proizvodnje i stanicu za elektronsko ratovanje.
Taktička avijacija, bespilotne letelice, raketne snage i artiljerija ruskih snaga napale su logističke centre, objekte energetske i transportne infrastrukture koje koriste Oružane snage Ukrajine, dodaje se u saopštenju.
Takođe su pogodile vojne aerodrome, skladišta municije, goriva i vojne opreme, objekte za proizvodnju i skladištenje bespilotnih letelica, kao i privremene tačke raspoređivanja ukrajinskih snaga i stranih plaćenika.
Sistemi protivvazdušne odbrane oborili su četiri vođene avio-bombe, četiri američke rakete sa višecevnim bacačem HIMARS i 634 bespilotne letelice.
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