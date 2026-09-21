Svet

"SUKOB U UKRAJINI MORA BITI OKONČAN" Tramp: Zbog njega trpi ceo svet

В. Н.

21. 09. 2026. u 15:06

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SUKOB u Ukrajini mora biti okončan, jer zbog njega trpi ceo svet, izjavio je američki predsednik Donald Tramp.

СУКОБ У УКРАЈИНИ МОРА БИТИ ОКОНЧАН Трамп: Због њега трпи цео свет

AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

- Ovaj suludi rat, kome se ne vidi kraj, mora biti okončan - napisao je Tramp na društvenoj mreži Istina.

"Fajnenšel tajms" (FT) piše danas da je Tramp izvršio pritisak na ukrajinskog kolegu Volodimira Zelenskog da obustavi napade na ruske rafinerije, iz straha da bi to moglo da pogorša globalnu nestašicu dizela i dodatno podigne cene energenata.

Tramp je tokom telefonskog razgovora kazao Zelenskom da naredi svojoj vojsci da obustavi napade dronovima i projektilima na energetska postojenja u Rusiji, izjavio je za taj list jedan visoki ukrajinski zvaničnik koji je prisustvovao razgovoru.

Drugi visoki zvaničnik, upoznat sa sadržajem razgovora, naveo je da se Tramp brine zbog rasta cene dizela i da želi da osigura da ruske zalihe mogu da stignu do globalnog tržišta.

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