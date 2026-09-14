Svet

PAO AVION U NEMAČKOJ: Nema preživelih (FOTO)

В.Н.

14. 09. 2026. u 15:45

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Tri osobe poginule su u padu malog aviona u ponedeljak u nemačkoj pokrajini Severna Rajna-Vestfalija, nedaleko od Erkelenza.

ПАО АВИОН У НЕМАЧКОЈ: Нема преживелих (ФОТО)

Foto: Gemini

Avion je pao na polje i potpuno je uništen, a od letelice je ostao gotovo samo rep.

Avion "Cesna 172" poleteo je u ponedeljak ujutru iz područja severno od Utrehta u Holandiji.

Četvorosed je, nakon toga, u blizini autoputa A52 ušao u nemački vazdušni prostor. Ubrzo je, oko 11.20 časova, iz za sada nepoznatih razloga došlo do problema sa letelicom u blizini mesta Gerderat, nedaleko od Erkelenza.

Portparol policije potvrdio je za Bild da su se u letelici nalazile tri osobe i da nijedna nije preživela pad.

"U avionu su bile tri osobe. Sve tri su poginule u padu" rekao je portparol policije.Uzrok pada još nije poznat

Identitet stradalih za sada nije saopšten, dok nadležni utvrđuju šta je dovelo do nesreće.

Uzrok pada malog aviona još nije poznat, a istraga je u toku.

Mali aerodrom Erkelenz-Kikhoven nalazi se na oko deset kilometara od mesta nesreće.

(Telegraf)

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