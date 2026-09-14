PAO AVION U NEMAČKOJ: Nema preživelih (FOTO)

Tri osobe poginule su u padu malog aviona u ponedeljak u nemačkoj pokrajini Severna Rajna-Vestfalija, nedaleko od Erkelenza.

Foto: Gemini

Avion je pao na polje i potpuno je uništen, a od letelice je ostao gotovo samo rep.

Avion "Cesna 172" poleteo je u ponedeljak ujutru iz područja severno od Utrehta u Holandiji.

Četvorosed je, nakon toga, u blizini autoputa A52 ušao u nemački vazdušni prostor. Ubrzo je, oko 11.20 časova, iz za sada nepoznatih razloga došlo do problema sa letelicom u blizini mesta Gerderat, nedaleko od Erkelenza.

Portparol policije potvrdio je za Bild da su se u letelici nalazile tri osobe i da nijedna nije preživela pad.

Erkelenz: 12jähriger Radfahrer in Kreisverkehr angefahren - PKW Fahrer entfernt sich von Unfallstelle - Zeugensuche https://t.co/qORJ0M0BA5 Eine Cessna 172 ist am Montagvormittag bei Gerderath abgestürzt. Alle drei Menschen an Bord kamen ums Leben. Die Ursache des Unglücks ist noch unklar. Erkelenz. Beim Absturz eines Kleinflugzeugs im Erkelenzer Ortsteil Gerderath sind am Montag drei Menschen ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei befanden sich drei Personen an Bord der Maschine. Keiner der Insassen überlebte das Unglück. Das Flugzeug schlug gegen 11.15 Uhr auf einem Feld nördlich von Gerderath auf, unmittelbar vor einem Waldstück im Bereich der Vossemer Straße und Fronderath. Beim Aufprall wurde die Maschine vollständig zerstört. Ein Feuer brach nach Angaben der Einsatzkräfte nicht aus. Feuerwehr, Rettungsdienst, Polizei und Technisches Hilfswerk rückten mit einem Großaufgebot an. Auch ein Hubschrauber der Bundeswehr landete am Unfallort. Das Gebiet wurde weiträumig abgesperrt. Zeugen berichten von ungewöhnlichem Flugverhalten der Maschine zuvor Mehrere Augenzeugen hatten die Maschine kurz vor dem Absturz in sehr geringer Höhe gesehen. Ein Zeuge berichtete von ungewöhnlichen Flugbewegungen. Ein anderer sagte, das Flugzeug habe den Kirchturm im nahe gelegenen Gerderhahn in niedriger Höhe passiert. Anschließend sei es mit hoher Geschwindigkeit auf dem Feld aufgeschlagen. Bei der verunglückten Maschine soll es sich um eine einmotorige Cessna 172, auch Skyhawk genannt, handeln. Das Flugzeug war am Morgen gegen 10.26 Uhr auf einem Flugplatz bei Hilversum in den Niederlanden gestartet. Öffentlich zugänglichen Flugdaten zufolge überquerte die Cessna zunächst in konstanter Höhe die deutsch-niederländische Grenze. Nach dem Grenzübertritt verlor sie jedoch deutlich an Höhe und änderte bei Merbeck scharf ihren Kurs. Das letzte Signal wurde gegen 11.17 Uhr aufgezeichnet. Unfallursache bislang offen Ob der Pilot eine Notlandung versuchte, ist noch nicht bekannt. Ein Experte aus der örtlichen Flugsportgemeinschaft warnte davor, aus den Zeugenaussagen vorschnelle Schlüsse zu ziehen. Ungewöhnliche Bewegungen könnten verschiedene Ursachen haben und müssten nicht zwangsläufig auf einen technischen Defekt hindeuten. Ein Anflug auf den Flugplatz Erkelenz gilt als unwahrscheinlich. Für Montag war dort keine Landung angemeldet; zudem sei die Cessna für den Platz zu groß gewesen. Die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung hat Ermittlungen eingeleitet. Fachleute sollen das Wrack und die Spuren am Unfallort untersuchen, um den Flugverlauf und die Ursache des Absturzes zu rekonstruieren. Bis belastbare Erkenntnisse vorliegen, dürfte es mehrere Monate dauern. Ob es in so kleinen Flugzeugen einen Flugschreiber gibt – speziell in dem jetzt verunfallten Flugzeug ist unbekannt. Foto / Bericht Heinsberg Magazin — Heinsberg Magazin - News aus dem Kreis Heinsberg (@NEWS_KR_HS) September 14, 2026

"U avionu su bile tri osobe. Sve tri su poginule u padu" rekao je portparol policije.Uzrok pada još nije poznat

Identitet stradalih za sada nije saopšten, dok nadležni utvrđuju šta je dovelo do nesreće.

Uzrok pada malog aviona još nije poznat, a istraga je u toku.

Mali aerodrom Erkelenz-Kikhoven nalazi se na oko deset kilometara od mesta nesreće.

(Telegraf)