ALEKSANDAR VUČIĆ S NARODOM USPEO DA ODBRANI SRBIJU Analitičari o aferi "zvučni top": Predstojeći izbori sudbinski važni!

AFERA "zvučni top" ponovo je u fokusu javnosti nakon što je Više javno tužilaštvo utvrdilo da 15. marta prošle godine na protestu u Beogradu nije upotrebljeno sredstvo koje bi odgovaralo takozvanom zvučnom topu.

Foto: Privatna arhiva

Umesto toga, utvrđeno je da je u pojedine snimke naknadno unet zvuk koji je doprineo širenju tvrdnji o upotrebi zvučnog oružja. O aferi, njenim posledicama i pitanju odgovornosti razgovarali smo sa analitičarima, koji su ukazali da je priča o "zvučnom topu" mesecima bila jedan od ključnih elemenata političkih podela i stvaranja atmosfere nepoverenja u institucije.

Povodom najnovijih saznanja Višeg javnog tužilaštva oglasio se i predsednik Aleksandar Vučić, koji je u video-poruci objavljenoj na Instagramu poručio da je reč o jednoj od "najstrašnijih laži u poslednjoj deceniji" i ukazao na posledice koje je ova afera ostavila na društvo i politički život u Srbiji.

Obrknežev: Od lažnih afera do želje za foteljom

Analitičar Nebojša Obrknežev rekao je da su naknadno dodavani zvuci u snimke poslužili za stvaranje lažnog narativa o upotrebi "zvučnog topa" i održavanje tenzija nakon protesta 15. marta.

- Na osnovu spektrograma koje smo mogli da vidimo, na kojima se za isti snimak prikazuju različite frekvencije zvuka, jasno se vidi da je određeni zvuk dodavan naknadno, kako bi se te noći, 15. marta, pripremila platforma za sve one, što se kaže, potrebne idiote koji će biti iskorišćeni, a koji bi opravdavali i pravili narativ da je neko pucao u narod. Za neke stvari koje se apsolutno nisu desile tražili su način da održe tu masu i njenu energiju, jer je 15. mart za njih bio neuspešan. Zato im je te noći bila potrebna nova afera, nešto za šta bi ljudi mogli da se uhvate i što bi ponovo pokrenulo taj talas gneva. Jer posle toga, vesti da je Aleksandar Vučić pucao ljudima, odnosno deci, u leđa bile su veoma opasne. Sada je ta afera u potpunosti razobličena i jasno je da od toga apsolutno nema ništa, zbog čega joj oni sami više ne pridaju značaj. Ali su zato nakon toga krenule druge afere, poput priče o dečaku iz Valjeva i svega onoga što smo imali prilike da vidimo tokom prošle godine - podsetio je Obrknežev.

On je kazao da se politička kampanja blokadera zasniva na lažnim vestima i neistinama, ali da je narod sada svestan manipulacija i da očekuje odgovornost za širenje lažnih narativa, poput afere "zvučni top".

- Kompletna politička kampanja ove parlamentarne i vanparlamentarne opozicije, u obliku blokaderske liste, zasniva se isključivo na određenim neistinama i lažnim vestima, koje služe samo da se gnev kod naroda što više proširi, jer tako može da se dođe do mobilisanja određenog broja ljudi. Ali razlika u odnosu na današnji dan i prošlu godinu je u tome što je narod shvatio da ne može i ne želi da bude izmanipulisan određenim neutemeljenim tvrdnjama i lažima, pogotovo nekim stvarima za koje prošle godine niko od nas do tada nije čuo, kao što je bio taj "zvučni top". Na kraju krajeva, saznali smo i da mi to oruđe, oružje, šta god da je, ni nemamo. Siguran sam da će neko snositi odgovornost za sve ovo i da će se tačno utvrditi, pre svega, onaj nulti izvor odakle je sve to krenulo i ko je nalogodavac. Jer, ako imate situaciju da su se na određenim medijskim platformama nedeljama posle 15. marta objavljivali naslovi da je nekoliko hiljada ljudi zadobilo određene povrede i tegobe, da su se prijavljivali po zdravstvenim ustanovama, a da se konkretno odazvalo samo 38 lica, onda to dovoljno govori kolika je bila razmera laži koja je bila plasirana. Ako govorimo o desetinama hiljada ljudi koji su, da tako kažemo, bili na određenom području, uzimajući u obzir prostiranje zvuka i način na koji se on širi prostorom, nemoguće je da je neke zahvatio, a neke zaobišao. Tako da, za tu laž koja je plasirana, očekujemo konkretnu odgovornost, jer je nedopustivo širenje laži i manipulacija. Na kraju krajeva, imamo i zakon koji govori o sprečavanju širenja lažnih vesti. To mora biti sankcionisano, pogotovo pred same izbore, jer ko zna šta nas od svih tih lažnih afera, lažnih narativa i lažnih događaja čeka do 25. oktobra - poručio je Obrknežev.

Foto: skrinšot Tanjug TV Nebojša Obrknežev

Na kraju je rekao da se iza političkog delovanja blokaderskog pokreta kriju lažni narativi i centri moći koji žele da oslabe Srbiju i uspostave paralelni sistem, odnosno državu bez jasne politike i programa.

- Ono što se zapravo dešava jeste da imamo pokret koji je iznedrio određene ljude koji su važili za neke kvazi-patriote, i sad dolazimo do jednog velikog pitanja: kako se izboriti s pokretom koji zapravo želi da slomi nacionalnu kičmu države Srbije? I to, ako malo dublje zađemo u sam profil ličnosti za koje za sada znamo da su na listi, predstavlja veoma opasan faktor na koji ljudi moraju da obrate pažnju. Poslednjih nedelju dana sve vreme imamo narativ da je nebitno ko je na listi i da je nebitno kakav je plan i program, jer se narod sve vreme manipuliše neodređenošću: neko, nešto, neki studenti, neka mladost. Niti ima mladosti, niti ima studenata. Odnosno, kada govorimo o jednom delu akademske zajednice, iza svega toga postoje jasni centri moći i možemo sa sigurnošću da kažemo da ovde, kada govorimo o određenim centrima Zapada, nevladinim organizacijama itd, itekako dobro zna zašto i kako se finansira celokupan ovaj pokret. Iz tog razloga, mi nemamo jasno određenu njihovu politiku, niti jasno definisane političke stavove, jer bi to dovelo do njihovog deklarisanja, a samim tim i do jasne polarizacije među njima. Tada bi vetiranje dobilo jednu novu širinu, jer bi, faktički, njih 81 vetiralo jedni druge, budući da oko jasnih stavova po pitanju Republike Srbije ne mogu da se slože, pogotovo kad je reč o nacionalnim pitanjima Republike Srbije. Mi ovde imamo dve različite strane. Ne mogu da kažem dve različite politike, jer jedna strana ima politiku, a to je jasan plan i program za sadašnjost i budućnost Aleksandra Vučića i Srpske napredne stranke, a s druge strane ide folklorno pravljenje novog sistema zasnovanog na tajnovitosti i ilegalnom delovanju. A zapravo, iza svega toga se krije sistem bez sistema, u prevodu, anarhija i želja za vlašću, što je dokazano i pokazano u prethodne dve godine njihovim svim performansima na ulicama i u institucijama, jer su, praveći paralelne institucije, hteli da naprave paralelnu državu koja će služiti isključivo njihovim interesima - podvukao je Obrknežev.

Miletić: Ovo nisu izbori kao svi drugi, verujem u iskustvo našeg naroda

Analitičar i novinar Dejan Miletić rekao je da je afera "zvučni top" bila obmana koja je osmišljena da produbi podele u Srbiji, a da sad treba utvrditi ko je sve kriv za njeno kreiranje i širenje.

- Sada su sve dileme otklonjene i svima je jasno da je u pitanju bila obmana koja je trebalo da dovede do dubokog razdora u Srbiji, koji neće lako biti zaceljen, predstavljajući vlast kao onu koja je spremna da, po cenu života svojih građana, očuva vlast. Ali sad imamo razne eksperte koji su raskrinkali njihove namere, razne demantije, poput onog da naša vojska ne poseduje ništa poput zvučnog topa, ali imamo i nalaze Višeg javnog tužilaštva. Postoje snimci koji su sada javno objavljeni i na kojima se jasno čuje da na dva postoji taj montirani zvuk, dok ga na prvom, originalnom snimku nema. Tako da se sad postavlja pitanje odgovornosti – da li i ko snosi odgovornost za sve što se dešavalo, kao i za posledice po naše društvo koje su proistekle iz njihovih manipulacija. Od početka kreiranja afere "zvučni top" pokušana je legitimizacija jednog potpuno antinarodnog i antidržavnog načina delovanja i razmišljanja, uz poruku da je vlast protiv naroda, da nije narodna i da nema legitimitet. Cela zemlja ovde treba da nauči ozbiljne lekcije, a svi koji su u tome učestvovali moraju da snose odgovornost! Istovremeno, državni organi moraju mnogo energičnije da reaguju kako više ne bi postojala mogućnost da se manipuliše na ovom nivou. Jer, nije u pitanju samo "zvučni top". Bilo je tu raznih afera, gde su na nesrećama i nekim diverzijama gradili svoju kampanju. Cela njihova kampanja, zapravo, uopšte nije programska. Ona je usmerena ka rušenju vlasti i zaustavljanju Srbije na njenom putu napretka. Da bi to postigli, stvarana je atmosfera nasilja i mržnje, kreirani su incidenti koji je trebalo da pokažu kako imamo autokratsku vlast spremnu na svaki vid nasilja nad građanima. Sada se, hvala Bogu, sve to razobličava i razotkriva - rekao je Miletić.

Foto. privatna arhiva Dejan Miletić

- Vidi se da i danas nema konkretnog programa, organizacije ni lidera, ali da neko uporno nastoji da očuva mržnju i nepomirljivost u društvu. Očigledno postoje oni koji osmišljavaju kako tu mržnju dalje širiti i kako motivisati birače da poveruju da određene grupe nude rešenje i izlaz za Srbiju, iako je, u stvari, reč o potpuno suprotnom. U tom kontekstu treba biti oprezan, jer je u naše društvo ubačeno mnogo sumnje i negativnih emocija. Posle svega što se dešavalo, sada jasnije vidimo i ulogu određenih medija koji koordinisano deluju i koji su deo cele te igre. Mislim da će jedan dobar deo naroda koji želi da očuva interese Srbije i srpskog naroda prepoznati sve te manipulacije i opredeliti se za jedinstvo Srbije, jasnu politiku i ujedinjenje svih resursa u dalji napredak. Ovo nisu izbori kao i svaki drugi. Ovde se radi o strateškom odnosu prema budućnosti Srbije, o tome da se očuva kurs njenog daljeg razvoja, nezavisna politika i vojna neutralnost. Ne treba nasedati na manipulacije i raditi u korist interesa drugih koji nisu interesi Srbije, niti dozvoliti da nepromišljenim odlukama ugrozimo pozitivne rezultate koje smo napravili. Posle svega, verujem u iskustvo našeg naroda koji je već prošao i ratove i rušenje vlasti, i gotovo sam siguran da nećemo dozvoliti da se dobre stvari koje su urađene ugroze - uveren je Miletić.

Radić prvi tvrdio da je upotrebljen "Zvučni top"

Vojni analitičar Aleksandar Radić bio je među prvima koji su 15. marta 2025. godine javno tvrdili da je protiv okupljenih na protestu upotrebljen "zvučni top". Radić je tada za N1 izjavio da je reč o zvučnom oružju koje poseduje bezbednosni sistem Srbije i da je njegova upotreba bila usmerena na demonstrante. Ta tvrdnja je postala jedan od ključnih elemenata afere "zvučni top", a više od godinu dana kasnije slučaj je doveo i do istrage Višeg javnog tužilaštva u Beogradu. O ulozi Aleksandra Radića u čitavom slučaju govorio je Danilo Jovićević.

- Aleksandar Radić je već 15. marta uveče dao svoju analizu i sve to nazvao psihološkom operacijom. Zašto je pobegao iz Srbije ukoliko ne smatra da je kriv? Odnosno, zašto beži ako veruje u ono što radi i ono što priča? Jasno je da je ovde, u svakom slučaju, pokušano da se na jednoj laži napravi cela konstrukcija. Mislim da se on možda oslonio na svoje saborce, očekujući da će oni to uraditi umesto njega do kraja. Oni su verovali da će to da prođe, odnosno da će ta njihova obojena revolucija da uspe - rekao je Jovićević.

Ipak, rekao je da je predsednik Aleksandar Vučić zajedno sa narodom uspeo da odbrani državu, dok je priča o "zvučnom topu" bila deo konstrukcije čiji je cilj bio da se izazove haos i internacionalizuje pitanje Srbije.

- Međutim, narod je taj koji je odbranio pre svega državu, ali i predsednik Aleksandar Vučić. I jasno je da je narod od početka znao da je u pitanju jedna strašna laž. Pre svega, da je ovde korišćen zvučni top. Ali ključan je taj zapisnik koji je napravljen na sastanku plenuma 22. januara, gde su oni, u stvari, želeli da tom, faktički montiranom operacijom izazivanja haosa, primene to bežanje s jedne na drugu stranu, odnosno da iskonstruišu da je primenjen zvučni top, da se na toj laži napravi haos i da se internacionalizuje pitanje u Srbiji. Znači, tražili su masovan odgovor Brisela, a to u stvari znači da su želeli da se internacionalizuje srpsko pitanje negde u inostranstvu, odnosno da se strani faktor umeša u pitanja rešavanja naših domaćih problema. Tako da, jasno je da je na tim sastancima, faktički, napravljena čitava ta konstrukcija laži oko zvučnog topa i da su na tim sastancima faktički pravili simulaciju primene zvučnog topa. To smo saznali nakon uviđaja koji je izvršilo Više javno tužilaštvo u Beogradu.

Foto: Privatna arhiva Danilo Jovićević

Jovićević je pohvalio rad glavnog tužioca Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, Nenada Stefanovića, navodeći da je cilj afere "zvučni top", ali i drugih sličnih afera, bio da se izazove građanski rat u Srbiji, kao i da se predsednik Srbije Aleksandar Vučić potpuno dehumanizuje, predstavi kao monstrum, pa čak i dovede u situaciju u kojoj bi njegov život mogao da bude ugrožen.

- Svaka čast gospodinu Stefanoviću i predsedniku Vučiću. Stefanović je stvarno radio svoj posao kako treba i siguran sam da polako ovo klupko tek kreće da se odmotava. Mnoge stvari ćemo još saznati. Ono što nas raduje u ovom trenutku jeste da se situacija polako vraća u svoj kolosek. Na sve načine su hteli da ubede narod da je zvučni top upotrebljen, ali većinski narod Srbije nije naseo na tu priču - zaključio je Jovićević.

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