Kakav šok za svet fudbala: Odveo tim do pobede, pa pijan i drogiran skrivio nesreću

Napadač Kaljarija, Danijel Maldini, doneo je svom timu pobedu nad Atalantom, da bi nekoliko sati kasnije doživeo saobraćajnu nesreću u Milanu. Sada je u ogromnoj nevolji jer je bio pozitivan na alkohol i drogu.

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Sin legendarnog Paola Maldinija, 24-godišnji napadač Danijel, našao se u ozbiljnom problemu koji bi mogao da mu uništi karijeru.

Nakon što je svom timu doneo trijumf protiv Atalante, Maldini je odlučio da to burno proslavi, pa je nekoliko sati posle utakmice, oko 5:15 ujutru, sakrio saobraćajnu nesreću u Milanu.

Njegov Porše je udario u Golf, a u nesreći je učestvovalo ukupno šest osoba. Srećom, niko nije ozbiljnije povređen.

Maldini je prevezen u bolnicu, brzo je otpušten, ali mladi napadač se još nije našao u nevolji. Njegova karijera je pod znakom pitanja nakon testova.

Pored toga što je vozio pijan sa 0,91 promila alkohola u krvi, zbog čega mu je oduzeta vozačka dozvola, testovi su pokazali da je pozitivan i na drogu.

Preliminarni test na nedozvoljene supstance bio je pozitivan, ali sada čekamo toksikološku analizu iz bolnice kako bismo utvrdili šta su tačno testovi registrovali.

Maldini se sada suočava sa danima ogromne neizvesnosti. Ukoliko se ispostavi da je bio pozitivan na zabranjenu supstancu, biće suspendovan iz fudbala.

Sada je na njemu da sačeka konačnu odluku. Videćemo da li će biti u timu Kaljarija za sledeću utakmicu.

On je pozajmljeni igrač iz Atalante u ovom klubu. Dobro je počeo sa dva gola u četiri kola.

Naravno, Maldini je dete Milana, gde je njegov otac Paolo jedna od najvećih legendi. Međutim, nije mnogo igrao u prvom timu, pa je odlučio da ode.

U početku je otišao na pozajmicu, a zatim je 2024. otišao u Moncu. Godinu dana kasnije potpisao je za Atalantu, koja ga je prvo poslala na pozajmicu u Lacio, a zatim ove sezone u Kaljari.

Zanimljivo je da je 24-godišnjak zabeležio i šest nastupa za italijansku reprezentaciju.