RUTE OTKRIO KOLIKO JE NATO DAO UKRAJINI: Cifra će vas iznenaditi
GENERALNI sekretar NATO Mark Rute izjavio je danas da su tokom protekle godine saveznici izdvojili više od 10 milijardi dolara za pomoć Ukraini i njeno naoružavanje.
Rute je učestvovao na sastanku Kontakt grupe za odbranu Ukrajine, čiji su kopredsednici bili Nemačka i Ujedinjeno Kraljevstvo, i podržao nova izdvajanja namenjena za ukrajinski front, prenela je ukrajinska agencija Interfaks.
Prema njegovim rečima, ovaj iznos uključuje 3,5 milijardi dolara iz zajma Evropske unije (EU) za podršku Ukrajini, što je ocenio kao "opipljiv znak" saradnje između EU i NATO i još jedan primer pojačane uloge Evrope.
(Tanjug)
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