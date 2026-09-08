Svet

PESKOV OTKRIO ŠTA JE POTREBNO ZA MIR U UKRAJINI: "Spremni smo u svakom trenutku"

D.D.

08. 09. 2026. u 11:31

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RUSIJA je spremna za postizanje mira u Ukrajini, to zavisi od Kijeva, izjavio je portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov.

ПЕСКОВ ОТКРИО ШТА ЈЕ ПОТРЕБНО ЗА МИР У УКРАЈИНИ: Спремни смо у сваком тренутку

Pavel Byrkin / Sputnik / Profimedia

- Svim stručnjacima je poznata dinamika na frontu – mi napredujemo. Ali spremni smo da postignemo mir u svakom trenutku. To zavisi od Kijeva. To je realnost - rekao je Peskov na brifingu za novinare koji je organizovao Sputnjik uoči samita BRIKS-a.

Ne bih rekao da je Kijev toliko fleksibilan ili da zaista želi da zaustavi ovaj rat, primetio je portparol.

Naglasio je da Ukrajina i dalje zavisi od određenih evropskih zemalja, koje ne mogu da se otresu ideje o strateškom porazu Rusije.

- Nećemo dozvoliti da se ovo dogodi - naglasio je portparol ruskog predsednika.

Rusija nije želela i nije započela rat u Ukrajini, ali pokušava da ga okonča, naglasio je on.

Prema njegovim rečima, Rusija se nada obnavljanju trilateralnih pregovora o rešavanju ukrajinskog sukoba.

- Nadamo se da će biti napretka u tom pogledu. Nadamo se obnavljanju pregovora između tri strane – Rusije, Ukrajine i Sjedinjenih Država. Iskreno se nadamo da ćemo pre ili kasnije krenuti ka mirnom rešenju -poručio je portparol.
(Sputnjik)

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