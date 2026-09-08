VETERAN SVETSKE POLITIKE O ŽIVOTU VAN DIPLOMATIJE: Lavrov otkrio svoje velike strasti

RUSKI ministar spoljnih poslova, Sergej Lavrov, nije samo jedan od najpoznatijih i najiskusnijih diplomata na svetskoj političkoj sceni, već je i čovek koji ima raznovrsne hobije i strasti koje ne menja decenijama. U nedavnom intervjuu otkrio je kako provodi vreme tokom dugih putovanja, šta mu znače stvari koje privatno voli i kakav odnos ima sa Vladimirom Putinom.

Foto: Sergey Guneev/Sputnik/Profimedia

Sergej Lavrov uživa u svom poslu, a kako kaže, brojna putovanja i stalno letenje mu ne predstavljaju opterećenje. Naprotiv, vreme u avionu ili vozu koristi da završi deo posla i pročita nešto za šta u Moskvi nema dovoljno vremena.

Kako je objasnio, tokom leta pregleda materijale pripremljene za posetu zemlji u koju putuje, a potom se posveti dobroj knjizi:

- Kako može da bude zamorno? Sedite tamo i čitate knjigu, a u avionu ste ili vozu. Kada ste u Moskvi, radite, tada retko imate priliku da čitate. Ja stalno čitam vesti. Ovde morate da nađete vremena da nešto pročitate i zapamtite, i da nešto zapišete. U avionu imate pripremljene papire za posetu zemlji u koju letite. Listate ih, a onda vam je pri ruci dobra knjiga i uživate u čitanju - rekao je Lavrov u intervjuu za onlajn projekat "Sama Menjšova".

I diplomata i pesnik

Iako je decenije proveo u svetu diplomatije, Lavrov nije zapostavio jedno od svojih interesovanja iz mladosti - pisanje poezije.

Stihove je počeo da piše sa 16 godina, a i danas ih sastavlja za prijatelje povodom rođendana i važnih datuma.

Kako je objasnio, njegovi današnji stihovi su više lični i posvećeni konkretnim ljudima, ali poeziji više ne posvećuje toliko vremena kao ranije.

Igra fubal, navija za Spartak

Pored poezije, Lavrov već dugo neguje i ljubav prema fudbalu, iako je u poslednje vreme napravio pauzu od igranja.

Kako je otkrio, do nedavno je aktivno igrao fudbal, a na jesen planira da ode na nekoliko utakmica.

Lavrov je dugogodišnji navijač moskovskog Spartaka, a 2020. godine rekao je da je za njega taj klub više od fudbalskog tima, jer mu pomaže da pronađe duševni mir čak i tokom najtežih pregovora.

O prijateljstvu sa Putinom

Govoreći o svom odnosu sa predsednikom Rusije, Vladimirom Putinom, Lavrov je rekao da bi njihov odnos mogao da se nazove prijateljstvom, ako se pod tim podrazumevaju zajednički rad, međusobno poverenje i podrška.

- Mi smo ljudi koji rade isti posao i kojima naš narod veruje. To nas mnogo obavezuje. Zato, ako pod prijateljstvom podrazumevate zajednički rad u kojem jedan drugom veruju i trude se da pruže podršku jedan drugom, onda da - kazao je.

Duks sa natpisom "SSSR" izazvao veliko interesovanje

Posebnu pažnju privukao je duks sa natpisom "SSSR" koju je Lavrov nosio na Aljasci 2025. godine. O duksu se tada dosta pričalo na internetu, a nakon što je privukao pažnju javnosti, rasprodat je za samo nekoliko sati.

- Prijatelj mi ga je poklonio. Sa zadovoljstvom sam ga obukao i izašao na Aljasku, jer nas sa Amerikancima, uključujući i stanovnike te američke savezne države, povezuje, između ostalog, i zajedničko sećanje na Drugi svetski rat. Ne vidim ništa sporno u tome - pojasnio je Lavrov.

Lavrov has arrived for the meeting in a shirt that says SSSR (USSR). https://t.co/D5yrC2MFhD pic.twitter.com/h5HYuvTrob — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) August 15, 2025

Diplomatija se ne uči iz udžbenika

Govoreći o tome da li diplomata uvek mora da kontroliše emocije, Lavrov je rekao da u diplomatiji ne postoji univerzalan priručnik koji propisuje kako se treba ponašati u svakoj situaciji.

Kako je naveo, ponekad je potrebno sedeti i osmehivati se, drugi put namignuti, a nekada se samo okrenuti i nešto promrmljati sebi u bradu.

- Tome se ne uči. To jednostavno dolazi sa početkom praktičnog života i diplomatskog rada - pojasnio je.

Foto: Tanjug/AP/Riza Ozel

Takođe, izneo je svoje mišljenje o zapadnim političarima i diplomatama, ocenivši da su na političkoj sceni sve ređe snažne i upečatljive ličnosti, dok su sve potrebniji "sivi, poslušni ljudi".

Lavrov o Srbiji, Vučiću, Mladiću

Podsetimo, Lavrov je nedavno pohvalio predsednika Srbije Aleksandra Vučića, ocenivši da je reč o iskusnom političaru koji se, kako je naveo, "hrabro i dugo" nosi s pritiscima Evropske unije.

Ruski šef diplomatije istakao je i da Moskva podržava Srbiju u pitanjima od njenog nacionalnog interesa, posebno kad je reč o Kosovu i Metohiji, uz ocenu da Beograd trpi snažan pritisak da promeni odnos prema Rusiji.

Lavrov je nedavno spomenuo i preminulog Ratka Mladića.

Ruski šef diplomatije je poručio da Moskva pažljivo prati dešavanja u Srbiji, uz ocenu da je Beograd izložen snažnim pritiscima sa Zapada i da Srbija treba sama da odlučuje o svojoj spoljnoj politici.

Takođe, porodici Ratka Mladića rusko Ministarstvo spoljnih poslova izrazilo je najdublje saučešće.

(RT Balkan)