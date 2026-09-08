Svet

NOVI PAKET ZA KIJEV: Britanija izdvaja 100 miliona funti, a ovo je sve što šalje

D.D.

08. 09. 2026. u 10:38

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LONDON će izdvojiti 100 miliona funti (135 miliona dolara) za podršku ukrajinskoj protivvazdušnoj odbrani.

НОВИ ПАКЕТ ЗА КИЈЕВ: Британија издваја 100 милиона фунти, а ово је све што шаље

PJF Military Collection / Alamy / Profimedia

Paket pomoći uključuje rakete Patriot, saopštilo je britansko Ministarstvo odbrane.

- Ujedinjeno Kraljevstvo pruža 100 miliona funti pomoći Ukrajini za njen program protivvazdušne odbrane, uključujući rakete Patriot - saopštilo je Ministarstvo odbrane.

Britanija će takođe snabdeti Kijev raketama presretačima, artiljerijskim granatama velikog kalibra i bespilotnim letelicama.

Konkretno, u narednim mesecima, London će Kijevu obezbediti desetine hiljada artiljerijskih granata za topove velikog dometa.

Ove isporuke se vrše u okviru programa PURL, preko kojeg saveznici finansiraju kupovinu vojne opreme od Sjedinjenih Država za Kijev.

- Ujedinjeno Kraljevstvo ostaje posvećeno isporuci Ukrajini 120.000 bespilotnih letelica ove godine. Do danas je već isporučeno 25.000 bespilotnih letelica, a ova brojka će se povećati uoči zime - pojasnilo je Ministarstvo odbrane Velike Britanije.

London snabdeva Kijev dronovima presretačima, izviđačkim dronovima i jurišnim bespilotnim letelicama.

Rusija smatra da isporuke oružja Ukrajini ometaju rešavanje problema, direktno uključuju zemlje NATO-a u sukob i predstavljaju „igranje vatrom“.

Kremlj je izjavio da je naoružavanje Ukrajine od strane Zapada kontraproduktivno za pregovore i da će imati negativan efekat.

(Tanjug)

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