LONDON će izdvojiti 100 miliona funti (135 miliona dolara) za podršku ukrajinskoj protivvazdušnoj odbrani.

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Paket pomoći uključuje rakete Patriot, saopštilo je britansko Ministarstvo odbrane.

- Ujedinjeno Kraljevstvo pruža 100 miliona funti pomoći Ukrajini za njen program protivvazdušne odbrane, uključujući rakete Patriot - saopštilo je Ministarstvo odbrane.

Britanija će takođe snabdeti Kijev raketama presretačima, artiljerijskim granatama velikog kalibra i bespilotnim letelicama.

Konkretno, u narednim mesecima, London će Kijevu obezbediti desetine hiljada artiljerijskih granata za topove velikog dometa.

Ove isporuke se vrše u okviru programa PURL, preko kojeg saveznici finansiraju kupovinu vojne opreme od Sjedinjenih Država za Kijev.

- Ujedinjeno Kraljevstvo ostaje posvećeno isporuci Ukrajini 120.000 bespilotnih letelica ove godine. Do danas je već isporučeno 25.000 bespilotnih letelica, a ova brojka će se povećati uoči zime - pojasnilo je Ministarstvo odbrane Velike Britanije.

London snabdeva Kijev dronovima presretačima, izviđačkim dronovima i jurišnim bespilotnim letelicama.

Rusija smatra da isporuke oružja Ukrajini ometaju rešavanje problema, direktno uključuju zemlje NATO-a u sukob i predstavljaju „igranje vatrom“.

Kremlj je izjavio da je naoružavanje Ukrajine od strane Zapada kontraproduktivno za pregovore i da će imati negativan efekat.

(Tanjug)