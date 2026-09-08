Terzić: Ovo mi je jedna od dražih medalja

Selektor ženske odbojkaške reprezentacije Srbije Zoran Terzić izjavio je po dolasku u Beograd da mu je bronza sa Evropskog prvenstva jedna od dražih medalja i dodao da želi da njegova ekipa nastavi da ostvaruje uspehe.

Šálek Václav / ČTK / Profimedia

Odbojkašice Srbije su doputovale su sinoć iz Istanbula u Beograd, gde im je muška odbojkaška reprezentacija Srbije priredila doček.

"Nije mi prvi put da osvajam medalju i nisam previše euforičan. Ovo mi je jedna od dražih zbog toga što imamo sedam ili osam odbojkašice koje su prvi put došle do medalje. Bilo je teško ukomponovati za kratko vreme, devojke su svim srcem odradile pripreme. Ne pamtim da su devojke bile toliko srećne posle neke medalje, ne ove nove, nego ove iskusnije. Zadovoljan sam igrom, ponašanjem, odnosom i to je najvažnije, kada je tako onda medalja obično dođe. Želim da i u narednim godinama nastavimo sa uspesima", rekao je Terzić u obraćanju novinarima.

On je naveo da je javnost u Srbiji navikla na medalje, istakavši da je to opasno za ekipu.

"Mnogi nas uvek ispraćaju sa očekivanjima da idemo na zlato, to je greška. Treba da se ide iz utakmice u utakmicu i da se o zlatu razmišlja tek u finalu. U Turskoj igraju odbojkašice koje se su u najboljim klubovima Evrope, u Vakifu i Fenerbahčeu i to je njihova predost. Kod nas to nije slučaj, imamo igračice iz naše lige. Imali smo i peh sa srednjacima, dva od tri nam nisu ušla. Bilo je mnogo stvari koje su uticale na taj rezultat protiv Turske. Trenutno nam ne nedostaju igrači, ali ćemo imati veliki problem za par godina ako ne budemo našli zamenu za Maju, Tijanu i ostale. Mislim da smo našli Nađu Antonović, koja pokazuje veliki kvalitet i nadam se da će biti vrlo dobar igrač. Ona je jedna, treba nam bar još tri, četiri", izjavio je Terzić.