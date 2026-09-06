OVO JE ORUŽJE KOJE JE PRETUMBALO SVET! Pre 50 godina počela je era sovjetskog „Pionira“ — Evropa više nije bila ista!

PRVI puk sa balističkom raketom srednjeg dometa (BRSD) RSD-10 „pionir“ prvi put je stupio na borbeno dežurstvo pre tačno 50 godina, 31. avgusta 1976. godine, u mestu Petrikov u Belorusiji.

Foto: Printskrin Youtube/yolkhere

U NATO-u su RSD-10 nazivali „Olujom Evrope“. Po svojim karakteristikama nadmašivala je američke „peršinge“ i „tomahavke“.

Pored toga, 396. puk bio je deo 33. raketne divizije Strateških raketnih snaga, sa sedištem u Moziru. Nakon njega su formirana još četiri raketna puka.

Prvi puk je bio naoružan sa devet BRSD na čvrsto gorivo dometa od 5.500 kilometara. Svaka raketa nosila je tri bojeve glave sa individualnim navođenjem, snage ekvivalentne snazi deset američkih bombi „mališa“, bačenih na Hirošimu (oko 150 kilotona). Pre toga, divizija je bila naoružana BRSD R-12.

Raketa je napravljena u Moskovskom institutu za termičku tehnologiju, ključnom preduzeću u ruskoj odbrambenoj industriji, pod rukovodstvom glavnog konstruktora akademika Aleksandra Nadiradzea. Usledile su interkontinentalne balističke rakete „topolj“, „topolj-M“ i „jars“, napravljene pod nadzorom Jurija Solomonova. Ove rakete su na borbenom dežurstvu u Strateškim raketnim snagama, a njihova ključna karakteristika je njihova manevarska sposobnost.

Prvi komandant 396. raketnog puka opremljenog raketama „pionir“ bio je A. G. Doronjin, drugi A. I. Golupčenko. Dizajn mobilnog kopnenog raketnog sistema RSD-10 „pionir“ bio je izuzetno pouzdan.

Ukupno 190 trenažnih i borbenih lansiranja raketa je izvršeno tokom testiranja i rada. Do 1981. godine, 297 raketnih sistema bilo je na borbenom dežurstvu u Belorusiji, Ukrajini i drugim sovjetskim republikama. Pionirski marš, u kojem je učestvovalo 12 raketnih divizija, trajao je skoro 15 godina. Ostao je u službi od 1976. do 1991. godine.

Rakete su potom uništene na osnovu Ugovora o likvidaciji raketa srednjeg i kratkog dometa, koji su potpisali SSSR i Sjedinjene Američke Države 8. decembra 1987. godine, a stupio je na snagu 1. juna 1988. godine. Taj ugovor je postao prvi dokument u istoriji kojim je predviđeno uništavanje čitave klase naoružanja.

sputnikportal.rs

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