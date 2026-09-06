ZVER IZAŠLA NA ULICE! Primećen najnapredniji tenk na svetu u novoj kamuflaži — Ovo je kineski Tip 100! (VIDEO)
SNIMCI sa nepoznate gradske lokacije u Kini prikazali su glavni borbeni tenk sledeće generacije Tip 100 u ranije neviđenim bojama u aktivnoj službi.
Snimci prate nepotvrđene izveštaje lokalnih izvora da se vozilo uvodi u upotrebu u većim količinama, nakon što je predstavljeno kao prvi tenk na svetu svoje generacije u septembru 2025. Tip 100 je učvrstio vodeću poziciju Kine u razvoju oklopnih vozila, gde se ranije očekivalo da SSSR i Rusija predvode svet u novu generaciju sa programima T-95 i T-14. Rad na T-95 je prekinut početkom 2000-ih, dok je njegov manje ambiciozni derivat T-14 patio od ekstremnih kašnjenja, ostavljajući njegovu budućnost veoma neizvesnom.
Dizajn Tipa 100 je u velikoj meri optimizovan za eru mrežno-centričnog ratovanja na bojnim poljima kojima dominiraju dronovi i municija koja se mota. Vozilo stavlja posebno veliki naglasak na povezivanje podataka, aktivnu zaštitu i koordinaciju više domena, a kineski vojni komentatori su ovo opisali kao deo šireg trenda ka umreženim zajedničkim operacijama. Tenk je dizajniran da služi kao čvor unutar integrisane borbene strukture, a ne da deluje kao izolovana platforma. Shodno tome, on daje prioritet sistemima aktivne zaštite u odnosu na teški oklop, omogućavajući mnogo veći stepen mobilnosti i manji profil.
Dok se ranije očekivalo da sledeća generacija glavnih borbenih tenkova integriše veće glavne topove, što bi omogućilo veće probijanje oklopa, lekcije iz savremene borbe ukazuju da se topovi prvenstveno oslanjaju na protivpešadijske uloge. Tenkovi umesto toga integrišu vođene rakete i umrežavaju se sa municijom za lavirujuće oružje kako bi efikasnije dejstvovali protiv neprijateljskog oklopa na velikim daljinama. Manji top dodatno doprinosi relativno maloj težini tenkova Tip 100. Nove vežbe kombinovanog oružja koje uključuju Tip 100 pokazale su da tenkovi blisko deluju zajedno sa novim raketnim artiljerijskim sistemima, timovima za elektronsko ratovanje i izviđačkim dronovima, ističući promene u doktrini koje su olakšane tehnološkim napretkom.
Tip 100 koristi i aktivne i multispektralne odbrambene sisteme, sa dva aktivna zaštitna sistema GL-6 kojima upravljaju četiri fazno-nišna radarska panela koja pružaju 360-stepeno otkrivanje pretnje od protivtenkovskih raketa, raketa i municije za napad odozgo. Njegovi laserski prijemnici za upozoravanje, ultraljubičasti senzori i višepojasni optički detektorski nizovi pružaju dodatnu zaštitu od vođenog oružja. Nepravilni poligonalni oblici na trupu i kupoli takođe smanjuju verovatnoću pogodka. Baš kao i neostvareni ruski T-14, posada Tipa 100 je zatvorena u oklopnim kapsulama unutar trupa, jer napredak u tehnologijama automatskog punjenja i daljinskog upravljanja kupolom omogućava postizanje mnogo većeg stepena zaštite posade.
Tip 100 je u većini aspekata najnapredniji glavni borbeni tenk na svetu, a očekuje se da će njegove napredne mogućnosti rezultirati skorom obustavom proizvodnje kineskih primarnih tenkova iz prethodne generacije, tipa 96 i tipa 99. Njegov razvoj se dogodio u vreme kada su se među zapadnim analitičarima postavljala sve veća pitanja o tome da li će tekući zapadni programi razvoja tenkova, poput britanskog Čelendžera 3 i američkog M1E3 Abramsa, biti zastareli pre nego što uđu u upotrebu, a očekuje se da će budući dizajni van Kine slediti primer koji je postavio Tip 100. Kina bi mogla biti skoro deceniju ispred sveta u uvođenju tenka sledeće generacije u upotrebu, a Južna Koreja i Rusija bi potencijalno mogle biti sledeće koje će to učiniti sa programima K3 i T-14.
militarywatchmagazine.com
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