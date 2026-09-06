ZVER IZAŠLA NA ULICE! Primećen najnapredniji tenk na svetu u novoj kamuflaži — Ovo je kineski Tip 100! (VIDEO)

SNIMCI sa nepoznate gradske lokacije u Kini prikazali su glavni borbeni tenk sledeće generacije Tip 100 u ranije neviđenim bojama u aktivnoj službi.

Foto: printskrin/militarywatchmagazine.com

Snimci prate nepotvrđene izveštaje lokalnih izvora da se vozilo uvodi u upotrebu u većim količinama, nakon što je predstavljeno kao prvi tenk na svetu svoje generacije u septembru 2025. Tip 100 je učvrstio vodeću poziciju Kine u razvoju oklopnih vozila, gde se ranije očekivalo da SSSR i Rusija predvode svet u novu generaciju sa programima T-95 i T-14. Rad na T-95 je prekinut početkom 2000-ih, dok je njegov manje ambiciozni derivat T-14 patio od ekstremnih kašnjenja, ostavljajući njegovu budućnost veoma neizvesnom.

Foto: Vikipedija CC 4.0/Boevaya mashina T-14





Dizajn Tipa 100 je u velikoj meri optimizovan za eru mrežno-centričnog ratovanja na bojnim poljima kojima dominiraju dronovi i municija koja se mota. Vozilo stavlja posebno veliki naglasak na povezivanje podataka, aktivnu zaštitu i koordinaciju više domena, a kineski vojni komentatori su ovo opisali kao deo šireg trenda ka umreženim zajedničkim operacijama. Tenk je dizajniran da služi kao čvor unutar integrisane borbene strukture, a ne da deluje kao izolovana platforma. Shodno tome, on daje prioritet sistemima aktivne zaštite u odnosu na teški oklop, omogućavajući mnogo veći stepen mobilnosti i manji profil.Tip 100 koristi i aktivne i multispektralne odbrambene sisteme, sa dva aktivna zaštitna sistema GL-6 kojima upravljaju četiri fazno-nišna radarska panela koja pružaju 360-stepeno otkrivanje pretnje od protivtenkovskih raketa, raketa i municije za napad odozgo. Njegovi laserski prijemnici za upozoravanje, ultraljubičasti senzori i višepojasni optički detektorski nizovi pružaju dodatnu zaštitu od vođenog oružja. Nepravilni poligonalni oblici na trupu i kupoli takođe smanjuju verovatnoću pogodka. Baš kao i neostvareni ruski T-14, posada Tipa 100 je zatvorena u oklopnim kapsulama unutar trupa, jer napredak u tehnologijama automatskog punjenja i daljinskog upravljanja kupolom omogućava postizanje mnogo većeg stepena zaštite posade.

militarywatchmagazine.com

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