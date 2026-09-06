BUKTI POŽAR U GRČKOJ: Vatrena stihija u regionu Ilija preti kućama, angažovano 10 aviona za gašenje
VELIKI šumski požar izbio je danas na poljoprivredno-šumskom području u oblasti Skiluntija, u grčkom regionu Ilija, nakon čega je mobilisano ukupno 45 vatrogasaca i angažovano 10 aviona za gašenje, prenosi Katimerini.
Operativni centar vatrogasne službe obavešten je o incidentu danas popodne, nakon čega su mobilisane brojne vatrogasne ekipe, kao i dobrovoljci i 16 vozila.
Za gašenje iz vazduha najpre je angažovano šest letelica, a pošto se tokom intervencije ukazala potrebaza pojačanjem snaga, uključena su još četiri aviona.
Ubrzo nakon izbijanja požara aktiviran je sistem "112", preko kojeg su lokalni stanovnici upozoreni da budu u pripravnosti.
Tanjug
BONUS VIDEO - Vatrena stihija u Deliblatskoj peščari
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