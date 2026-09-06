UDAR NA VISOKU KORUPCIJU Specijalno tužilaštvo objavio dokaze: Ovo su veze Kropivinog sa generalnim tužiocem Kravčenko

SPECIJALNO tužilaštvo za borbu protiv korupcije (SAP) traži da se odredi kaucija od 200 miliona grivni za Serhija Kropivu, optuženog u slučaju Kartagina i zamenika šefa Odeljenja za međunarodnu saradnju Generalnog tužilaštva.

Foto: CKP Ukrajine

SAP je takođe objavio snimke razgovora koji se smatraju dokazom o Kropivinim bliskim vezama sa generalnim tužiocem Ukrajine Ruslanom Kravčenkom.

Informacije je dao tužilac SAP-a na sudskom ročištu radi određivanja preventivne mere Kropivi.

Jedan od razgovora razmatra davanje Serhiju Kropivi zvaničnog ovlašćenja da nadgleda sve krivične postupke koji se istražuju širom Ukrajine, a povezani su sa prevarnim aktivnostima kol centra. Ove promene se takođe razmatraju sa rukovodstvom, a ističe se puna podrška generalnog tužioca Kravčenka ovim akcijama.

-Zdravo, brate, trenutno... Pregovaraju sa šefom u vezi sa Naredbom br. 309: obuhvatiće hibridnu temu, sve sajber kriminale, celu našu sajber istoriju, sve regione koji rade sa nama na sajberu, u ovim oblastima, citira tužilac SAP-a Kropivu.

Tužilac SAP-a je takođe objavio materijale slučaja koji pokazuju da je Kropiva renovirao kuću generalnog tužioca u Kozinu kod Kijeva, instalirao generator tamo, planirao svoje poslovno putovanje u Madrid i dobio američku vizu za Kravčenkovu suprugu.

Dalje, SAP tvrdi da je Kropiva razgovarao sa Bogdanom Bojkom (predsednikom FK Harkov), neformalnim supervizorom prevarnih kol centara, razgovarajući o inspekcijama „neprijateljskih“ centara u gradu Dnjepar, pozivajući se na odlomak iz njihovog razgovora.

Prema rečima predstavnika SAP-a, Kropiva je zatražio od Bojka spisak njegovih kol centara u Dnjeparu kako bi bili „netaknuti“ tokom inspekcija.

-Ovi citati opovrgavaju tvrdnje generalnog tužioca Kravčenka da on nema nikakve veze sa prikrivanjem ilegalnih kol centara, navodi Centar za borbu protiv korupcije, koji je povezan sa Nacionalnim biroom za borbu protiv korupcije.

(strana.news)

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