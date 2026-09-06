KUŠNER U KIJEVU: Tramp je odlučan da vidi kraj rata Rusije i Ukrajine
IZASLANIK američkog predsednika Donalda Trampa, Džared Kušner izjavio je danas da je Tramp odlučan da vidi kraj rata između Rusije i Ukrajine.
Kušner je u Kijevu, nakon završene prve runde pregovora sa ukrajinskom delegacijom, koju je predvodio predsednik te zemlje Volodimir Zelenski, rekao i da očekuje da će se Tramp fokusirati na ulaganje u poslovne mogućnosti u Ukrajini i Sjedinjenim Američkim Državama, prenosi Ukrinform.
-Predsednik Tramp uvek kaže da što je teže - to bolje. Ako se isplati, morate dati sve od sebe. I zato je veoma odlučan da vidi kraj ovog rata i smrti, da vidi porodice ponovo ujedinjene i, nadamo se, da će raditi ono što najviše voli da radi, a to je da se fokusira na ulaganje u poslovne mogućnosti kako bi se zemlje zbližile, i nadamo se da će to doneti prosperitet i mogućnosti narodu Ukrajine i narodu Evrope, rekao je Kušner.
Dodao je da je uveren da i Ukrajina i Rusija moraju takođe da shvate kako da stvore uslove i aranžmane za dugoročni, trajni mir, koji će omogućiti Ukrajini procvat, i da "bude velika nacija kakva ima pun potencijal da postane".
Nakon prve runde pregovora, u kojoj je učestvovao i Trampov izaslanik Stiv Vitkof, očekuje se da u Kijevu počne druga runda pregovora, u kojoj će učestvovati i savetnici za nacionalnu bezbednost iz Velike Britanije, Nemačke i Francuske.
Kušner i Vitkof su prethodno juče posetili Moskvu, gde su razgovarali sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom.
Prema izveštajima medija, razgovor Kušnera, Vitkofa i Putina je trajao više od tri sata.
Tanjug
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