UKRAJINSKA vojska je bila primorana da koristi svoje novoisporučene glavne borbene tenkove M1A1 Abrams, proizvedene u SAD, daleko od linija fronta, jer su se vozila pokazala veoma ranjivim na ruske napade.

Foto: prinskrin militarywatchmagazine.com/ telegram ugolok sitha

Tenkovi Abrams koje su isporučile Sjedinjene Države prvi put su korišćeni u borbi u februaru 2024. godine i brzo su pretrpeli ekstremne gubitke. Uprkos višestrukom povlačenju sa linija fronta i opsežnim naporima za poboljšanje nivoa oklopne zaštite, do početka juna 2025. godine procenjeno je da je ukrajinska vojska izgubila 87% vozila, od kojih je većina uništena, dok su neka napuštena i zarobljena. Australija je 2025. godine isporučila 49 dodatnih vozila koja su povučena iz sopstvenih snaga, a odluka da se ona ne rasporede na linije fronta izgleda odražava lekcije u vezi sa ranjivošću ovog tipa.



Foto: prinskrin militarywatchmagazine.com/ 160 ombr VSU

Intervjuisano ukrajinsko osoblje je primetilo da je najveća slabost Abramsa bila to što je „veoma visok - i veoma veliki - pa ga je teško sakriti“, što je bio ključni faktor njegove ranjivosti. Tenkovi sovjetske dizajna, nasuprot tome, imaju veoma niske profile kako bi se smanjila ranjivost. Osoblje je ipak pozitivno komentarisalo preciznost tenka, kao i njegovu visoku mobilnost, a upotreba gasnoturbinskog motora je karakteristika koja se inače viđa samo na sovjetskom T-80, koji Ukrajina takođe koristi. Ukrajinske i ruske posade su respektivno hvalile Abramse i T-80 zbog njihove sposobnosti da deluju na veoma zahtevnom terenu zbog svojih motora, gde bi se drugi tenkovi, poput nemačkih Leoparda, zaglavili.





Ukrajinske posade su dodatno žalili na zahtevne zahteve za održavanje Abramsa, pri čemu hodni deo tenka zahteva česte preglede i servisiranje, dok njegov gasnoturbinski pogon troši značajne količine goriva. Ukrajinska vozila su morala biti modifikovana da rade na dizel gorivo umesto na standardno avionsko gorivo JP-8 koje koriste američki Abramsi. Jedan operater, sa pozivnim znakom Kubik, primetio je u vezi sa odlukom da se tenkovi drže podalje od operacija na prednjoj liniji fronta: „Za sada ih više ne koristimo — nema načina da... Neprijatelj je veoma intenzivno razvio svoju komponentu dronova, i za sada nemamo sredstva da se tome suprotstavimo.“Uprkos tome što je Sovjetski Savez prvi integrisao sisteme aktivne zaštite na svoje glavne borbene tenkove, nijedan tenk u ukrajinskoj vojsci nema takve sisteme, koji su tek počeli da ulaze u upotrebu na zapadu od sredine 2020-ih. Rusija je takođe tek nedavno uvela takve sisteme u upotrebu, od 2024. godine, na svoje tenkove T-90M i T-72B3, koji pružaju određeni stepen zaštite od oružja za napad odozgo, uključujući municiju za zadržavanje i dronove. Arena-M je nastavljena da se modernizuje kako bi se obezbedila bolja zaštita od napada dronova, a nedostatak uporedivog sistema za Abrams i dalje predstavlja veliki nedostatak.

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